Produksjonsavgiften på laks består, men kommunene får mer

Frp gir sin støtte til forslaget om en ekstra produksjonsavgift på lakseoppdrett mot at kommunene får en større del av kaken. Det skjer etter harde forhandlinger om årets reviderte statsbudsjett.

LAKSEOPPDRETT: Laksebransjen har vært lettet over at grunnrenteskatten droppes, selv om den nye avgiften heller ikke ønskes velkommen. Bildet er fra Salmars anlegg på Frøya. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 11. juni 2020 16:46

Regjeringen foreslo i revidert statsbudsjett å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo. Forslaget kom i stedet for en overskuddsbasert grunnrenteskatt anbefalt av et regjeringsoppnevnt utvalg.

Bakteppet for forslaget er den ekstraordinære lønnsomheten i oppdrettsbransjen de siste årene, og et ønske om større bidrag til fellesskapet ved bruk av naturressursene.

Frp, som i utgangspunktet var motstander mot en slik avgift, har tidligere åpnet for å godta avgiften hvis kommunene fikk større andel av pengene.

Regjeringens opprinnelige forslag til produksjonsavgift Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021

Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk og vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022

Avgiften vil innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022

Havbrukskommunene og fylkeskommunene tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 prosent staten og 25 prosent kommuner og fylkeskommuner, mens staten tidligere fikk 20 prosent.

Forslaget kommer istedenfor en overskuddsbasert grunnrenteskatt

Finanskomiteen skal debattere forslaget 12. juni og gi sin innstilling en uke senere Kilde: Havbruksfondet, Finansdepartementet Vis mer vg-expand-down

Les også Ber Stortinget vente med ny oppdrettsavgift: – Henger ikke på greip

I regjeringens opprinnelige forslag skulle statens andel av inntektene fra oppdrettsveksten økes fra 20 til 75 prosent fra 2022. Havbrukskommunene og fylkeskommunene skulle til gjengjeld tilføres to milliarder kroner fordelt over 2020 og 2021.

Etter kompromisset med Frp vil kommunene nå få 40 prosent fra 2022, mens staten får 60 prosent. I tillegg tilføres kommunene 2,25 milliarder kroner i år og én milliard kroner neste år, det vil si totalt 3,25 milliarder. Det er 1,25 milliarder mer enn regjeringens forslag.

– Det betyr at mer penger blir igjen ute i kommunene lags kysten, istedenfor at enda mer går inn i statskassen, sier Frps Sylvi Lysthaug på torsdagens pressekonferanse.

I oppdrettsbransjen har det vært lettelse over at grunnrenteskatten droppes, selv om den nye avgiften heller ikke ønskes velkommen.