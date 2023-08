Laksegigant til søksmål mot staten

Laksegiganten Mowi gir seg ikke i lakseskattstriden. Mowi-sjef Ivan Vindheim er på jakt – etter rettferdighet.

LAKSEKAMP: Mowi-sjefen lover langvarig rettskamp mot lakseskatten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi vi mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene og de fire frihetene, inkludert fri flyt av kapital. Regjeringen har vært veldig tydelig i sin retorikk om at det er de fem store lakseselskapene de vil ramme, sier Ivan Vindheim til VG.

– Bunnfradrag er vanlig å bruke i andre sammenhenger?

– Ja, men vi mener det er i strid med EØS-reglene at noen selskaper – de minste – skal slippe å betale skatt.

– Hva slags jus legger dere til grunn som tilsier at dere kan vinne frem i retten?

– Det er konkurransereglene i EØS-avtalen. Vi har testet dette i ledende juridiske miljøer, som sier vi har en god sak.

– Vil dere eventuelt ta den til EFTA-domstolen EFTA-domstolenEFTA-domstolen avgjør stridsspørsmål knyttet til EØS-avtalen.?

– Ja, dette vil vi forfølge til vi får en endelig avgjørelse.

Les også Mowi vil betale milliardutbytte etter rekordkvartal

– Det gjelder grunnlovens paragraf 97, om tilbakevirkende kraft og uttalelsen fra Finansdepartementet om at vi ikke får fradrag for inngående biomasse. Det kan altså bli flere rettssaker.

– De store selskapene har gigantoverskudd. Hvorfor er dette nødvendig?

– Vi hadde allerede en grunnrenteskattemodell i Norge som fungerte utmerket og som var nøytral når det gjaldt størrelse på selskapene. Nå har regjeringen innført en ordning som er diskriminerende. Vi krever likhet for loven.

– Dere utfordrer et politisk motiv og vedtak om å ta litt mer fra de rike, for å fordele slik at de med mindre inntekter blir skjermet?

– Ja, det er en skjerming og det er ikke bare å ta litt fra de rike. Vi får nå et helt annet regnestykke, som gjør at vi ikke får investert så mye som vi ønsker. Da er det ikke lønnsomt å være stor; en konsekvens er at selskapene splittes opp og vi får en struktur som er ineffektiv. Ingen er tjent med dette.

Han legger til:

GIGANT: Vindheim leder Norges største lakseoppdrettsselskap.

– Jeg skal ikke snakke ned de små, men det er de store som har stått for utvikling og bygget markeder.

– Vanlig folk har opplevd skyhøy prisvekst på laks, torsk og andre fiskeprodukter. Tror du ikke mange vil oppleve søksmålet som litt sutring?

– Jeg tror folk forstår at det er viktig å ha fornuftige rammevilkår. Det spesielle er at de diskriminerer det å drive effektivt og å ha mange ansatte. Vi skylder våre ansatte, eiere, leverandører og hele Kyst-Norge dette. Vi kan ikke sitte stille og akseptere at staten sparker beina under utviklingen i denne fantastiske næringen.

Han trekker frem et forhold til.

– Det er ingen tvil om at regjeringen også ønsker å ramme utenlandske eiere med grunnrenteskatten. Uten den utenlandske kapitalen hadde aktiviteten langs kysten vært vesentlig mindre. Da er det uheldig at staten diskriminerer investorer som ønsker å bidra til å skape verdier i havbruksnæringen.

31. mai vedtok Stortinget å innføre grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent med virkning fra 1. januar 2023. Inkludert selskapsskatt betyr dette en marginalskatt på 47 % for havbruk i Norge, ifølge Mowi.

– 40 milliarder er satt på hold

Vindheim sier konsekvensene er omfattende.

– Vi er selvsagt svært skuffet over Stortingets vedtak, som allerede har fått konsekvenser for verdiskapingen i en av landets fremtidsnæringer ettersom investeringer på 40 milliarder kroner er satt på hold.

PS: Siden informasjonen i denne saken er børssensitiv, har ikke VG kunne publisere den før markedet blir orientert klokken 0630 onsdag.

Det gjør at vi heller ikke har kunne hente kommentarer fra regjeringen.

VG kommer derfor tilbake med mer.