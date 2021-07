«Ever Given»-eierne forbereder seg på «tusenvis» av søksmål

Skipet som satte verdenshandelen på pause kan bli sentral i tusenvis av søksmål.

«Ever Given» blokkerte all trafikk i Suez-kanalen i nesten en uke tidligere i år. Vis mer byoutline Mahmoud Khaled / AFP

Skipet blokkerte Suezkanalen i seks dager da det satte seg fast i den viktige skipskanalen i slutten av mars i år. Kanalen er en av verdens mest trafikkerte områder.

«Ever Given» er et av verdens største containerskip, og slapp for få dager siden ut av Suezkanalen etter å ha vært hundre dager i arrest.

Nå forbereder eierne av skipet seg på å motta tusenvis av søksmål, ifølge deres advokat Stewart Buckingham.

– Eierne forventer å bli saksøkt av Evergreen og ser for seg potensielt tusenvis fra eiere av lasten om bord, skal Buckingham ha sagt i retten tirsdag, ifølge Bloomberg.

Utsetter søksmålene i to måneder

Evergreen er det taiwanesiske selskapet som opererte skipet under et langvarig charter, det vil si at de hadde skipet til låns. Shoei Kisen Kaisha, et japansk rederi, står som eier av skipet.

Partene var i retten tirsdag for å be en dommer om å utsette søksmålene de hittil har fått med to måneder. Utsettelsen gjør at flere søksmål som kommer og har kommet kan bli gruppert sammen, som gjør at selskapet sparer på advokatutgifter, og at retten sparer på tid.

Shoei Kisen og Evergreen fikk medhold i å utsette søksmålene, og neste rettsmøte er nå om to måneder.

– Eiernes posisjon er at de ikke er ansvarlig for grunnstøtingen eller konsekvensene. Skipet satte seg fast mens det ble styrt av en Suez-kanal-pilot som hadde tatt over fra en havnelos, sier Buckingham til Bloomberg, som skriver at det kan ta årevis før søksmålene løses i eller utenfor retten.

Slapp fri etter hundre dager i arrest

Eierne av «Ever Given» har siden det satte seg fast i Suezkanalen kranglet med Egypt om hvor stor kompensasjon sistnevnte skal ha. Det enorme containerskipet lå derfor ankret opp i en bukt i Suezkanalen siden det ble trukket av grunn 29. mars.

Egypt nektet skipet å dra videre på grunn av uenigheten om kompensasjonen, som myndighetene først mente burde være over 900 millioner dollar, tilsvarende 7,8 milliarder kroner.

Kravet ble senere senket til 550 millioner dollar, eller 4,7 milliarder kroner.

7. juli kom nyheten om at de japanske eierne av skipet er blitt enige med kanalmyndigheten SCA om et forlik på et foreløpig ukjent beløp.

Dermed får «Ever Given» seile videre onsdag, 100 dager etter at det ble dratt av grunnen.

Onsdag arrangeres det en seremoni for å markere avgangen til skipet, som er lastet med rundt 18.300 containere, skriver Reuters.