Erna Solberg krever endring i lakseskatten: – Forberedt på å gå i møter

Høyre-leder Erna Solberg vil gjerne diskutere lakseskatt med regjeringen, men krever endringer. – For alle oss som synes det er fint med brede forlik om store skatteendringer, var tirsdag en dårlig dag.

Høyre-leder Erna Solberg, her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under spørretimen i Stortinget tidligere i mars.

Da han la frem regjeringens endelige forslag til grunnrenteskatt på havbruk tirsdag, tok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) også til orde for et bredt forlik om skatten.

Det kan bli vanskelig, for det er stor uenighet blant de ulike partiene på Stortinget. Høyre har så langt avvist hele grunnrenteskatten, mens regjeringens støtteparti SV ønsker en høyere skattesats.

Nå åpner Høyre-leder Erna Solberg for formelle samtaler. Men hun krever store endringer for å gå med på endringer i skatteregimet for havbruksnæringen.

«Dersom regjeringen inviterer oss til formelle samtaler, er vi forberedt på å gå i møter. Men det forslaget de har lagt frem nå er det uaktuelt for Høyre å være med på», skriver Solberg i en e-post til E24.

«Vi er enige i at næringen kan skatte mer, det sier også næringen selv, men vi mener regjeringen må være åpne for å utrede flere modeller og måter å gjøre dette på. Og da særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift», skriver Solberg.

– Vil være opp til vurdering

Høyre-lederen åpner for å reversere en eventuell skatt hvis Høyre får regjeringsmakt i 2025.

«Enhver innføring av nye skatter som nå skjer mot Høyres vilje, vil være opp til vurdering hvis velgerne stemmer oss inn i regjering i 2025. På akkurat dette området har vi alternative løsninger, som også næringen selv har tatt til orde for», skriver Solberg.

Hun sier at hun ser fantastiske muligheter i laksenæringen hvis myndighetene legger til rette for fortsatt vekst og verdiskaping.

«For alle oss som synes det er fint med brede forlik om store skatteendringer, var tirsdag en dårlig dag. Slik det også var en dårlig dag for mange kystsamfunn i hele Norge og for sjømatnæringen selv», skriver Solberg.

– Leit

Det kom over 400 høringsinnspill til regjeringens forslag om lakseskatten, på totalt rundt 14.000 sider. Solberg mener at regjeringen ikke har lyttet.

«Det er svært små justeringer de har gjort i forhold til det de varslet i fjor, og som har møtt stor motstand langs hele kysten. Det synes jeg er leit», skriver hun.

«I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå brems og mer usikre tider som følge av regjeringens skattepolitikk», skriver Solberg.

Tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre at det ville overraske ham om Høyre gikk mot en næringsvennlig skatt, og sa at han ville gi partiet noen timer til å tenke på saken. Han mente også at regjeringen har lyttet.

– Det har ikke vært vanskelig å lytte til næringen. Den har vært høylytt, både fra organisert hold og fra enkeltaktører, sa Støre.

Dette er lakseskatten Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på bruk av fellesskapets verdier – som å utnytte vassdrag eller vind til kraftproduksjon, eller fjorder til oppdrett. Regjeringen foreslo denne uken 35 prosent grunnrenteskatt på oppdrett av ørret og laks. Det er lavere enn i høringsnotatet, hvor forslaget var en skatt på 40 prosent. Regjeringen forslår at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på markedsprisen på Nasdaq. I 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Rådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Regjeringen foreslår et bunnfradrag på 70 millioner kroner for å sikre at det bare er store selskaper med store overskudd som betaler grunnrenteskatt. Dette er høyere enn i høringsnotatet, der det var skissert et bunnfradrag på enten 54 millioner eller 67,5 millioner kroner. Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes. Skatten har virkning allerede fra 1. januar 2023. Halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren. Produksjonsavgiften settes til 90 øre per kilo, og kan trekkes fra i fastsatt grunnrenteskatt krone for krone. Avgiften skal gi stabile inntekter til vertskommunene og -fylkeskommunene. Da lakseskatten ble sendt ut på høring kom det inn rundt 420 høringsinnspill. Vis mer

