Politiet etterforsker dataangrepet mot Hurtigruten

Rederiet har i dag informert ansatte om at personlige opplysninger om dem kan være kompromitterte av det omfattende dataangrepet.

HACKET: Hurtigruten ble nylig utsatt for et omfattende dataangrep. Lørdag melder selskapet at dataangrepet er under politietterforskning. Her ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen. Vis mer byoutline Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Hurtigruten meldte tidligere denne uken at det har blitt utsatt for et omfattende dataangrep, og nå skriver selskapet i en oppdatering at dataangrepet er under politietterforskning.

Selskapet melder at det har fått mer oversikt over skadeomfanget.

«Sannsynligheten for at angriperne har skaffet seg tilgang til større mengder gjestedata er lav, men Hurtigruten holder muligheten åpen for at noen ansattopplysninger kan være kompromitterte», skriver selskapet.

– Vi har i dag informert Hurtigrutens ansatte om at det er en teoretisk mulighet for at dataangrepet mot oss kan ha ført til at angriperne har skaffet seg tilgang til personlige ansattopplysninger. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet fastslå om dataene kun er aksessert og videre kryptert – eller om de potensielt også har lastet ut dataene fra våre lagringsmedier, sier konserndirektør for IT Ole-Marius Moe-Helgesen i Hurtigruten i en uttalelse.

E-post ute av drift

Selskapet skriver at de foreløpige kartleggingene deres egne eksperter har gjort sammen med eksterne ressurser med spesialkompetanse på området, viser at sannsynligheten for at angriperne har skaffet seg tilgang til større gjestedata, er svært lav.

– Vi ber om forståelse for at vi på grunn av situasjonens natur og fordi dataangrepet er under politietterforskning, ikke har anledning til å dele ytterligere detaljer nå. Vi kommer gjerne tilbake med flere svar når situasjonen gjør det mulig, sier Moe-Helgesen.

Hurtigrutens reservasjonssystemer er fortsatt utilgjengelige på grunn av dataangrepet. Nettsidene er under gjenoppretting og testing. På grunn av dataangrepet er for tiden Hurtigrutens presse-e-post ute av drift.

Publisert: Publisert: 19. desember 2020 22:47 Oppdatert: 19. desember 2020 22:57