Omstridt slaktebåt får drive videre i ti år

Slaktebåtrederiet Hav Line har kommet til enighet med staten etter flere års kamp.

«Norwegian Gannet» til kai i Hirtshals hvor de leverer den norske laksen til videreforedling. Vis mer byoutline Hirtshals havn

Rederiet Hav Line og slaktebåten «Norwegian Gannet» får dispensasjon fra regelverket om fiskekvalitet i ti år fremover.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Dispensasjonen innebærer at båten får drive som planlagt, og hente fisk direkte fra merder langs kysten i Norge, slakte om bord og frakte den til Danmark for videreforedling.

– Det er med glede vi har mottatt et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som medfører at de 120 arbeidsplassene i Hav Line Gruppen nå er sikret inn i fremtiden, sier styreleder Carl-Erik Arnesen til BT/E24.

Carl-Erik Arnesen på broen til «Norwegian Gannet». Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Strid om stygg laks

Etter flere år med kamp mellom rederiet og myndighetene havnet striden om «Norwegian Gannet» i Bergen tingrett i fjor.

Da vant slaktebåtrederiet frem og tingretten konkluderer med at Mattilsynets vedtak om godkjenning den såkalte Hav Line-metoden var riktig.

I flere omganger ble denne forsøkt stoppet av Nærings- og fiskeridepartementet med tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i spissen, fordi det kunne skade omdømmet til norsk laks.

Nesvik trakk frem at slaktebåtens metode kunne føre til at stygg fisk, såkalt produksjonsfisk, som er fisk med sår eller misdannelser, havnet i utlandet.

I april 2019 strammet departementet også inn regelverket, slik at det ikke skulle være noen tvil om at stygg fisk må leveres og feilrettes i Norge.

Staten anket deler av dommen i august i fjor. Etter planen skulle den opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett i juni.

– I forbindelse med behandlingen av klagesaken har vi hatt dialog med Hav Line om rettssaken. Vi er blitt enige om at det ikke er i noen parts interesse å bruke ytterligere ressurser på å få prøvd saken i rettssystemet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) satt foten ned for «Norwegian Gannet» sin planlagte produksjonsmetode. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

«Norwegian Gannet» er et flytende slakteri for oppdrettslaks. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Håper det vil gi stabilitet

I pressemeldingen fra departementet heter det at bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og at dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle.

– På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Hav Lines dispensasjon gjelder frem til 1. desember 2030.

– I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på «Norwegian Gannet» sin innovative løsninger og muligheten til å flytte gods fra vei til sjø. Vi har også tatt hensyn til at Hav Line har investerte store summer på et tidspunkt hvor det kan ha vært rom for tolkningstvil rundt kravet om innenlands sortering, sier Ingebrigtsen.

De totale investeringene i «Norwegian Gannet» og tilhørende mottak i Hirtshals i Danmark skal ha ligget på over 800 millioner kroner, ifølge rederiet selv.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen legger vekt på skipet sine innovative løsninger i dispensasjonen som blir gitt. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Endret regelverket

Siden oppstarten i 2019 har «Norwegian Gannet» slaktet og pakket over 50.000 tonn.

– Båten har levert over alle forventninger på det som den var bygget for, nemlig å sørge bedre fiskevelferd og kraftig reduserte CO₂-utslipp i forbindelse med eksport av laks, sier Arnesen.

Allerede på dåpsdagen høsten 2018 fikk rederiet beskjed om at myndighetene ville motsette seg den planlagte driften av båten.

– Vi takker nå alle og enhver som har hjulpet til i den utfordrende perioden, det være seg miljøforkjempere, de som arbeider for fiskevelferd, og et godt faglig samarbeid med Mattilsynet, sier Arnesen.