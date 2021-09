Senja bruker over 200 mill. på Salmar-anlegg: – Witzøe viser en kolossal frekkhet

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er kritisk til at laksemilliardær Gustav Witzøe ikke vil betale formuesskatt, når Senja kommune bruker hundrevis av millioner kroner på Salmars anlegg.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er kritisk til laksemilliardær Gustav Witzøe (til venstre).

– Witzøe har fått like mye penger fra lutfattige Senja kommune som de selv betaler i formuesskatt. Witzøe viser en kolossal frekkhet, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Laksemilliardær Gustav Witzøe og hans familie eier litt over halvparten av aksjene i lakseselskapet Salmar.

I sommer advarte Witzøe om at en rødgrønn regjering etter valget vil øke formuesskatten. Witzøe sa at hans familie betaler rundt 270 millioner kroner i året i formuesskatt, og at de vurderer å flagge ut Salmar til utlandet om ikke formuesskatten blir fjernet.

Fylkesnes reagerer kraftig på Witzøes utspill, som kommer samtidig som Salmar mottar store bidrag fra kommuner i Nord-Norge i form av offentlige investeringer som hjelper Salmar å vokse og tjene penger.

– Han vil betale minst mulig skatt og beholde mest mulig selv. Den type holdning trenger vi ikke, sier han.

KLUBBEN: Senja kommunen legger vannrør for Salmar sitt anlegg på Klubben industriområde på Grasmyr. Prosjektet koster kommunen langt mer enn opprinnelig planlagt.

– Investerer i oppdrett fremfor barn og unge

Senja kommune vant i 2018 en konkurranse mellom kommuner i nord om å få huse Salmars nye anlegg.

Deretter har de investert 270 millioner kroner i et nytt industriområde Salmar bruker til sitt nye lakseslakteri i Nord-Norge.

– Oppdretterne lager konkurranse mellom kommuner for å maksimere hvor mye penger de kan få fra skattebetalerne. Denne gangen har de fått like mye penger fra fattige Senja kommune som Witzøe betaler i formuesskatt, sier Fylkesnes.

Han mener oppdretterne ønsker å få tak i «mest mulig penger fra skattebetalerne», og at dette fører til kutt i viktige tilbud til innbyggerne.

Han sier at Senja kommune det siste året har gjennomført kutt i brannvesenet, sykehjem og tilbud til barn og unge.

– Kommunen investerer i oppdrett i stedet for barn og unge, sier Fylkesnes.

«Vrangforestillinger»

Gustav Witzøe sier til iTromsø at «angrepene fra stortingsrepresentanten vil bli besvart av Frode Arntsen, som er ansvarlig for industrisatsingen på Senja, som jo disse angrepene gjelder».

Salmar, her representert av konserndirektør for Industri og Salg, Frode Arntsen (t.h.) og Senja kommune, her med ordfører Tom-Rune Eliseussen, ble tirsdag enig om avtalene for utbygging og drift av industriområdet på Klubben.

– Investeringene Salmar nå gjør i Senja og Troms har ingen sammenheng med den formuesskatten familien Witzøe betaler for sitt eierskap i Salmar, sier Arntsen.

Han er direktør for salg og industri i Salmar.

Han forteller at Witzøe «ikke har behov for å besvare flere av personangrepene som fremsettes i en opphisset valgkamp», men vil likevel korrigere det han kaller Fylkesnes sine «vrangforestillinger».

Han mener det er «skuffende» at en stortingsrepresentant fra Troms velger å «rette kraftige og usaklige angrep» på Salmars industrielle satsing i nord.

– Det er en realitet at SV med sitt skatteforslag vil øke formuesskatten på norsk eierskap kraftig. Det er penger som ellers ville blitt i eierselskapet Kverva, og vært tilgjengelig ved senere investeringsbehov i Senja eller andre kommuner på norskekysten, sier Arntsen.

MILLIARD: Slik ser Salmar for seg at selskapets nye slakteri på Senja ser ut. Salmar investerer 700 millioner kroner og Senja kommune nær 300 millioner kroner.

– Egentlig synes vi det er ganske simpelt av en stortingsrepresentant å på denne måten, helt uberettiget, rakke ned på en bedrift som satser på å bygge industri i Nord-Norge, og som har som ambisjon å gjøre den nordlige landsdel til et globalt tyngdepunkt i fremtidig matforsyning, fortsetter han.

Konkurransen om Salmar

I 2017 ba Salmar kommuner i Nord-Norge om innspill til hvor de kunne plassere sitt nye og store lakseslakteri, og opplyste at anlegget på sikt kunne gi opp mot 350–400 nye arbeidsplasser til kommunen.

13 kommuner ble valgt ut til å levere prosjekter, og til slutt sto valget mellom Senja og nabokommunen Sørreisa.

– Oppdretterne lager konkurranse mellom kommunene. Senja og andre kommuner har gått helt av skaftet og pøst ut kommunens penger for å tekkes oppdrettsgigantene, sier Fylkesnes.

Høsten 2018 kom Witzøe til Senja og fortalte at Salmar ville investere nær 700 millioner kroner i et hypermoderne lakseslakteri hos dem. Noen uker senere bestemte Senja-politikerne å bevilge 135 millioner kroner på å bygge ut industriområde «Klubben» for å huse Salmars anlegg.

DYRT: Salmars nye anlegg blir dels liggende på en ny fylling i sjø, dels blir det nye industriarealet sprengt ut i fjellet.

Tre år senere, høsten 2021, er kommunens utgifter doblet, til 270 millioner kroner.

Senjas ordfører Tom Rune Eliseussen mener investeringene i Salmars anlegg er til stor nytte for næringsutviklingen i Senja.

– Det er og vil være en viktig satsing for kommunen, og en stor etablering ikke bare regionalt, men også i norsk sammenheng, sier han til Folkebladet.

Salmars nye anlegg i Senja til vel 700 millioner kroner åpner om få uker, og selskapet vil da ha investert rundt to milliarder kroner i øykommunen i løpet av de siste årene.