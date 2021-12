Venter tidenes høyeste laksepriser: – Det ser meget, meget lyst ut

Markedsaktører forventer en laksepris på rekordhøye 63,9 kroner kiloen til neste år. – Vi har sett det komme en god stund nå, sier oppdrettssjef.

SELGER TIL REKORDPRISER: Kvarøy Fiskeoppdrett og daglig leder Alf-Gøran Knutsen tar seg historisk godt betalt for fisken de skal slakte neste år. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– En av de første tingene jeg lærte om denne bransjen er at etter en opptur kommer det alltid en nedtur. Nå har jeg holdt på siden 2008, og det har vært dårlig med nedturer, sier Alf-Gøran Knutsen til E24.

Han er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, med hovedkontor på den lille øya Indre Kvarøy i Nordland.

Det familieeide selskapet kan glede seg over skyhøye laksepriser de siste ukene, og enda bedre skal det bli.

På fiskebørsen Fish Pool handles nå laks for levering i 2022 til 63,90 kroner kiloen i snitt.

Det tilsvarer en oppgang på nesten 10 prosent fra snittet hittil i 2021, og er høyere enn det foreløpige rekordåret 2016, som endte på 63,13 kroner.

Les også Venter sterke laksepriser etter ny knekk for Norges «rival»

– Vi har sett det komme en god stund nå. Med tanke på at biomassen i Norge og Chile indikerer begrenset vekst neste år, og etterspørselen er såpass sterk, så er det ikke tvil om at det ser meget, meget lyst ut for 2022, sier Knutsen.

Peker på to årsaker

Den såkalte fremtidsprisen (forward) på laks utarbeides av Fish Pool basert på finansielle kontrakter mellom kjøpere og selgere for levering frem i tid, med forhåndsavtalt volum og pris.

Fish Pool-sjef Søren Martens trekker frem to årsaker til at prisforventningene for neste år er høye.

– Det ene jeg vil trekke frem er markedsutviklingen under covid-nedstengningen i fjor, der man så at stengte restauranter førte til at folk kjøpte og tilberedte mer laks hjemme. Dette er et segment som har holdt seg sterkt også etter at samfunnet åpnet opp igjen, sier Martens.

HETT PÅ FISKEBØRSEN: Fish Pool-sjef Søren Martens tror flere innkjøpere frykter mangel på laks neste år. Vis mer

– I tillegg ser vi nå en generell prisinflasjon på storfe og andre proteinprodukter som har gjort laksen mer konkurransedyktig i kjøledisken, legger han til.

Ifølge statistikk fra Sjømatrådet hadde Norge per uke 50 eksportert 1,43 millioner tonn laks i såkalt rund vekt, opp 16 prosent fra i fjor og det høyeste nivået noensinne.

– 2021 har vært et ekstremt godt produksjonsår, der nær sagt alle viktige biologiske faktorer har gått stang inn. Det skal mye til å få en gjentagelse av dette neste år, og det er nok en del markedsaktører som frykter at det vil bli lite fisk tilgjengelig, sier Martens.

Kraftig hopp i desember

November og desember er vanligvis en innbringende periode for laksebransjen, da mange europeere har den røde fisken på sin tradisjonelle julemeny.

I uke 50 nådde spotprisen det foreløpig høyeste nivået for året, på 74,78 kroner. Det foreløpige snittet i desember er på 66,84 kroner, opp fra 45,16 kroner i samme måned i fjor.

– Dette prisløftet har kommet til tross for en økning i norske eksportvolumer av fersk laks på rundt ni prosent de siste fem ukene. Det vitner om hvor sterkt markedet er nå, sier Martens.

Les også Forvalter Martin Mølsæter tar veddemål i laks

Han tror lakseprisen kan passere 80 kroner i en enkelt topp-uke neste år, men at den også kan gå under 50 kroner i en bunn-uke, slik man så i fjor.

Martens understreker at et viktig forbehold for høye priser er nye markedsforstyrrelser knyttet til covid-19.

– Mye kan skje, og det ser nesten litt for lyst ut akkurat nå. Høye priser er ikke bare positivt, for det gjør det vanskeligere å bygge nye markeder, sier Kvarøy-sjefen.

Selskapet har en årsproduksjon på 8.000 tonn laks, og selger mesteparten som premium-produkter til kunder i USA. I fjor landet omsetningen på 550 millioner, og årsresultatet ble på 30,3 millioner.

– Prisnivået på kontraktene vi har inngått for neste år er de høyeste noensinne. Kundene frykter at prisene kan stige videre, og jeg tror det blir lite fisk tilgjengelig, sier Knutsen.