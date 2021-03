«Laksekaos» i Taiwan: Myndighetene ber folk droppe navnebytte

«Laks» har plutselig blitt et populært navn i Taiwan, og en rekke unge taiwanere har byttet navn. Årsakene er et tilbud fra en restaurantkjede.

Laks er ikke bare populær mat i Taiwan. De siste dagene har fisken også blitt et populært navn. Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sushi-restaurantkjeden har denne uka lovet gratis sushi til personer med de kinesiske tegnene for laks, «Gui Yu», i navnet sitt – samt fem venner.

Resultatet er «laksekaos», ifølge lokale medier. De siste dagene har rundt 150 hovedsakelig unge personer møtt opp for å registrere navnebytte.

Langet innpå

– Jeg endret nettopp navnet mitt i dag tidlig for å legge til tegnene «Bao Cheng Gui Yu», og vi har allerede spist for over 7.000 taiwanske dollar, sa en universitetsstudent med etternavnet Ma til en lokal TV-stasjon.

Summen tilsvarer omtrent 2.000 kroner. Bao Cheng Gui Yu kan oversettes som «eksplosiv vakker laks»

Andre laksenavn-kombinasjoner nevnt i lokale medier er «lakseprins», «meteor laksekonge» og «laksestekt ris».

– Kaster bort tid

– Jeg har skiftet fornavn til laks, og to av vennene mine har gjort det samme, forteller en kvinne som har etternavnet Tung til TV-kanalen SET TV.

– Vi endrer bare navnet vårt tilbake etterpå, føyer hun til.

Men myndighetene er ikke overbegeistret for trenden.

– Denne typen navnebytter kaster ikke bare bort tid, men skaper også unødvendig mye papirarbeid, sa viseinnenriksminister Chen Tsung-yen torsdag.

Han ba folk om å slutte å kaste bort administrative ressurser.

– Jeg håper folk kan være mer rasjonelle, la han til.

Sushirestaurantenes to dager lange tilbud avsluttes torsdag.

Publisert: Publisert: 18. mars 2021 08:24