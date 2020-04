Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore skriver ned verdier for over en halv milliard

– Jeg er redd vi har svært krevende tider foran oss, sier Eidesvik-direktør Jan Fredrik Meling, som nå tar ut to skip i opplag.

Eidesvik Offshore har skrevet ned verdier på skipene for 569,7 millioner kroner. Her er rederiets «Viking Neptun». Vis mer Eidesvik Offshore

Koronautbruddet og oljeprisfallet har fått dramatiske konsekvenser for Bømlo-rederiet, som nå har måttet skrive ned betydelige verdier.

Onsdag la Eidesvik Offshore frem regnskapet fra 2019.

Her kommer det frem at selskapet øker nedskrivingene av flåten til totalt 569,7 millioner kroner.

Ved utgangen av 2019 så det ifølge Eidesvik ut til at rederiet ville slippe unna store nedskrivinger i 2020. Siden den gang har koronautbruddet og det dramatiske oljeprisfallet gjort en vanskelig situasjon enda verre for offshore-rederiene.

Stort fall i egenkapital

I forbindelse med de økte nedskrivningene er også konsernets egenkapital kraftig redusert.

Da det foreløpige årsresultatet ble presentert i februar 2020, endte det på negative 143,6 millioner kroner. Nå har årsresultatet sunket til minus 690,3 millioner kroner.

Eidesvik opplyser at nedskrivingene ikke har noen kontanteffekt for selskapet.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 2019 endte imidlertid på 234,2 millioner, opp fra 96,9 millioner kroner i 2018, noe konsernet er godt fornøyd med.

Administrerende direktør i Eidesvik Offshore Jan Fredrik Meling. Vis mer Gerhard Flaaten (arkiv)

– Svært utfordrende fremover

Administrerende direktør Jan Fredrik Meling frykter rederiet nå står foran en svært tøff tid, etter det som var en optimistisk start på året.

– Driftsresultatet er jo en formidabel forbedring fra 2018. Da vi gikk inn i 2020 følte vi derfor at vi var i ferd med å komme oss ut av denne ufattelige krisen. Så kommer oljeprisfallet tilbake som en boomerang og tar fullstendig knekken på markedet. Det er ekstremt vanskelig å spå utfallet av dette, men jeg er nok redd for at vi nok en gang vil ha svært krevende tider foran oss, sier Meling til E24.

Han påpeker at kriseårene har tært på kapitalen for hele bransjen, og legger ikke skjul på at han tror det blir tøffe tider fremover.

To skip i opplag

Rederiet har nå valgt å ta ut to skip i opplag.

– Vi har allerede lagt seismikkfartøyet «Vantage», som kom fra Mexicogolfen, i opplag, og over helgen legger vi «Viking Athene» i opplag. Utover det har vi ingen konkrete opplagsplaner i øyeblikket, men markedet er preget av en ekstrem usikkerhet.

«Viking Energy» skal bygges om til å bli verdens første utslippsfrie offshorefartøy i 2023. Vis mer Eidesvik Offshore

Opprettholder grønne planer

I januar inngikk selskapet blant annet en ny femårskontrakt med Equinor og presenterte nyheten om at PSV-fartøyet «Viking Energy» skulle bygges om til å bli verdens første utslippsfrie offshorefartøy i 2023.

Ifølge Meling får den pågående krisen ingen konsekvenser for dette prosjektet.

I løpet av våren skulle det også installeres batteri på ytterligere to av rederiets fartøy, «Viking Avant» og «Viking Neptun». Med det ville nær halvparten av rederiets 15 skip være hybride.

– Batteriinstallasjonen på «Viking Avant» og «Viking Neptun» vil gå som planlagt, men er noe utsatt. Dette handler først og fremst om utfordringer knyttet til smittefare på verkstedene, og derfor bestemte vi oss for å vente med dette til høsten, sier Meling.

