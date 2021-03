Kan ta uker å få løs skipet i Suezkanalen: – En enorm strandet hval

Sjefen for redningsselskapet kan ikke utelukke at det kan ta uker å få løs containerskipet som sperrer Suezkanalen. 71 containere om bord skipet skal til Norge.

Lasteskipet Ever Given har sittet fast i Suez kanalen siden onsdag. Vis mer byoutline CNES/AFP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Siden onsdag morgen har containerskipet Ever Given sittet bom fast i Suezkanalen, og dermed blokkert for skipstrafikk mellom Europa og Asia.

Det står 206 skip fast, ifølge maritim sporingsdata, skriver Reuters. Blant dem er det 16 norskeide skip, ifølge Rederiforbundet.

– Vi kan ikke utelukke at det kan ta uker om skipet sitter ordentlig fast, sier Peter Berdowski, administrerende direktør i Boskalis Westminster, til Bloomberg.

Boskalis er eierne til selskapet som skal utføre redningsaksjonen.

Det vil kunne ta så lang tid om skipet sitter så godt fast at de må begynne å tømme last, sa han til det nederlandske TV-programmet «Nieuwsuur», skriver nettstedet.

Les også Sliter med å få løs gigantskipet: Koster flere milliarder i timen

– En enorm strandet hval

Han forklarer ifølge Reuters at skipet har både baugen og akteren løftet opp mot kanalen på hver side.

– Det er som en enorm strandet hval. Det er en enorm vekt på sanden. Vi må kanskje bruke en kombinasjon av å redusere vekt ved å fjerne containere, olje og vann fra skipet, slepebåter og mudring, sa Berdowski til TV-programmet.

Containere skal til Norge

Om bord på Ever Given er 71 containere som skal til Norge, opplyser Greencarrier til NRK.

– Det dreier seg om varer som sykler, boblebad, bildekk, vinskap og ris, sier Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway til statskanalen.

Greencarrier er agent for rederiet som og frakselskapet som opererer skipet.

De 71 containerne skal etter planen losses av i Rotterdam før mindre skip tar de med videre til Norge. Oslo og Larvik er destinasjonen for varene, forklarer Lien i Greencarrier.

I Norge følger Øystein Kalleklev, sjefen i Flex LNG, situasjonen fra time til time. Rederiet har en båt som nylig har tatt last i Qatar og planlegger å ta det til Europa de neste dagene.

Må skipet seile rundt Kapp det gode håp i stede blir det en veldig lang reise, sa Kalleklev til E24 torsdag.

Les også Gassfrakt-sjef om fullstendig Suez-stopp: – Vi følger situasjonen fra time til time

Usannsynlig med rask løsning

Fjord Line har et nytt skip som var på vei fra Filippinene til Hirtshals, men som nå ligger ankret opp i Suezkanalen. Kommunikasjonsrådgiver Flemming Tveitan sa til E24 torsdag at de håper at skipet kan komme videre på søndag.

Det er for tiden lavt tidevann i kanalen, men vannet vil være på sitt høyeste igjen på søndag eller mandag, skriver Bloomberg.

Mudring er også på vei for å grave bort sand fra rundt skipet. På den måten kan det trekkes fra siden i ettermiddag, og de vil prøve å få skipet flytende igjen omtrent klokken 3 lokal tid, ifølge Tawanesiske myndigheter, skriver nettstedet.

– Etter vårt syn så er det usannsynlig at det går mot en rask løsning siden det ikke er en enkel grunn, skrev skipsmeglerfirmaet Braemar ACM i en rapport på torsdag ifølge Bloomberg.

Publisert: Publisert: 25. mars 2021 20:05 Oppdatert: 25. mars 2021 20:57