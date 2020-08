Staten anker «Norwegian Gannet»-dom

– Vi skulle gjerne vært denne ekstrarunden foruten, sier styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen.

Staten har besluttet å anke dommen i saken om slaktebåten «Norwegian Gannet».

Det bekrefter nærings- og fiskeridepartementet til BT/E24.

I midten av juni slo Bergen tingrett fast at regjeringens vedtak, som kunne stanset den omstridte slaktebåten, var «grovt urimelig».

Retten konkluderer med at Mattilsynets vedtak om godkjenning av slaktebåten «Norwegian Gannet» var riktig.

Slakteskipet henter laks i merder langs kysten, slakter den om bord og frakter den direkte til en terminal i Hirtshals.

Styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, sier til BT at de er trygge på at lagmannsretten faller på samme konklusjon som tingretten, og beskriver saken som et politisk maktovergrep.

– Vi skulle gjerne vært denne ekstrarunden foruten. I det større bildet klarer vi heller ikke forstå hvordan staten kan ta seg råd til en slik ekstrarunde, da de risikerer å påføre hele fiskerinæringen betydelige negative konsekvenser, sier Arnesen.

Inntil saken er endelig avgjort seiler slakteskipet på dispensasjon.

Hør hele historien om slaktebåten som skapte bølger allerede før den ble levert i podkasten Det vi lever av:

Saken har også fått betydelig oppmerksomhet fra danske medier.

Konsekvensene i saken kan være store for havnebyen Hirtshals, om «Norwegian Gannet» ikke skulle få lov til å drive videre som planlagt.

I mandagens utgave av den danske hovedstadsavisen Børsen, står det at det seilende lakseslakteriet «Norwegian Gannet» siden 1. januar 2019 har landet laks for 1,9 milliarder danske kroner i Hirtshals.

Men får regjeringen Solberg bestemme, er det norsk-danske lakseeventyret over, skriver avisen.

Danske politikere har også engasjert seg i saken.

I midten av august sa medlem i europaparlamentet og Venstre-politiker, Søren Gade, til Børsen at saken kan få konsekvenser for Brexit-forhandlingene, hvis Norge holder fast på sin proteksjonistiske linje.

Det har ikke lykkes BT å få en kommentar fra nærings- og fiskeridepartementet.

