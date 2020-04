I dag starter rettssaken om den omstridte slaktebåten

Partene møtes i retten for å avgjøre fremtiden til «Norwegian Gannet».

Regjeringsadvokat Torje Sunde representerer Nærings- og fiskeridepartementet i saken mot Hav Line. Vis mer Ørjan Deisz

Publisert: Oppdatert: 27. april 2020 10:19 , Publisert: 27. april 2020 09:52

I dag starter rettsaken om slaktebåten «Norwegian Gannet» i Bergen tingrett.

Slaktebåten som skulle revolusjonere oppdrettsnæringen har i stedet ført til en langvarig strid mellom rederiet Hav Line som eier båten, og Nærings- og fiskeridepartementet.

Rederiet mener de har hatt alle tillatelser på plass og at det er gått prestisje i saken, mens Nærings- og fiskeridepartementet, med fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp), har vist til at driften av «Norwegian Gannet» er i strid med det gjeldende regelverket.

De mener at båten må sortere ut stygg fisk med sår og misdannelser, såkalt produksjonsfisk, i Norge, og ikke kan gå rett til mottaket i Danmark.

Saken har vært til behandling flere ganger i departementet og i statsråd, og «Norwegian Gannet» har siden i fjor sommer kunnet drive med en midlertidig dispensasjon fra regelverket.

«Norwegian Gannet» henter laks i en merd på Vestlandet. Vis mer Hav Line

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line, sier i en kommentar før rettssaken at de hadde håpet å slippe å møte staten i retten.

– Det er ille at staten skal stoppe oss og true 100 norske arbeidsplasser. Særlig i disse dager med stor ledighet, og der nåværende fiskeriminister sier han ønsker flere arbeidsplasser innen fiskeri og oppdrett.

– Jeg hadde trodd at vi kunne komme til et forlik med staten før vi gikk til domstolene. Når staten ikke ønsker forlik, kan jeg ikke annet enn håpe at fornuften seirer etter denne rettsrunden, og at vi kan få fortsette vår virksomhet, sier han.

Carl-Erik Arnesen er styreleder i Hav Line som eier «Norwegian Gannet». Vis mer Ørjan Deisz

To tidligere fiskeriministre skal vitne i saken: Per Sandberg (Frp) og Harald Tom Nesvik (Frp). Begge er kalt inn av rederiet. Nesvik er innkalt av begge parter.

Staten har også kalt inn tidligere arbeidsminister Robert Eriksson som vitne, som i dag er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjoner Sjømatbedriftene.

Regjeringsadvokat Torje Sunde sier til E24 at de ser frem til å få saken behandlet i retten.

– Vi ser frem til å få saken god belyst, og det får den her med to ukers behandling. Statens syn på saken er det den alltid har vært, og det er at driften til båten er i strid med paragraf 17 i fiskekvalitetsforskriften. Vi mener at regelverket for produksjonsfisk er viktig for å bevare omdømmet til norsk laks.

De neste to ukene skal saken behandles i Bergen tingrett.

For å hindre smitte av korona foregår rettssaken i leide lokaler hos Hotel Admiral i Bergen.

Rettssaken foregår som normalt med fysisk oppmøte av partene, men noen av vitnene vil forklare seg på video.

