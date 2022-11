Sjeføkonom avviser grunnen til permitteringer i laks

Lakseselskapene Salmar og Lerøy har varslet permitteringer av over 1000 ansatte på grunn av økt risiko med ny skatt. Men budskapet fra sjeføkonomen i YS er at selskapene selv kan fjerne all risiko hvis de vil.

På grunn av den nye grunnrenteskatten vil lakseselskapene ikke lenger levere laks på kontrakter med fast pris. De mener det er for risikabelt.