Blir verdens første klimanøytrale lakseoppdretter

Laks fra Eide Fjordbruk i Eikelandsosen blir fullstendig karbonnøytral, etter betydelige investeringer i elektrifisering og direkte støtte av klimaprosjekter.

KUTTER UTSLIPP: Eide Fjordbruk og daglig leder Sondre Eide blir verdens første klimanøytrale lakseoppdretter. Vis mer byoutline Eide Fjordbruk

Publisert: Publisert: 21. september 2020 11:07

– Vi er en liten bedrift med en hårete visjon. Vi skal sette standarden for fremtidens havbruk, sier Sondre Eide, sjef i vestlandsoppdretteren Eide Fjordbruk.

Familiebedriften i Eikelandsosen produserer rundt 13.000 tonn med laks i året. Nå kan de som første oppdrettsselskap i verden tilby sine kunder en fullstendig karbonnøytral laks.

Målet blir nådd gjennom en elektrifisering av samtlige anlegg og arbeidsbåter, kjøp av lokal, ren vannkraft og fjerning av brasiliansk soya i laksefôret, sistnevnte grunnet både lang og forurensende frakt samt problemene med ulovlig avskoging i landet.

Eide anslår selv at det har kostet bedriften nærmere ti millioner kroner å bli karbonnøytral, inkludert investeringer i elektrifisering og dyrere fôr.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å ligge i forkant, og fordi vi tror det blir dyrt å henge etter. Laks har allerede et svært lavt karbonavtrykk sammenlignet med andre proteiner, men som næring er vi tjent med å få avtrykket enda lavere. Det vil styrke et allerede godt klimaomdømme for laksen globalt, sier Eide.

Støtter klimaprosjekter i utlandet

Til tross for de ulike miljøgrepene i Eide Fjordbruk, klarer ikke bedriften å kutte egne utslipp helt til null.

Derfor har Eide innledet et samarbeid med uavhengige eksperter på såkalt karbonnøytralisering. Dette innebærer å kompensere for egne utslipp ved å støtte karbonreduserende prosjekter som på en positiv måte bidrar til å styrke lokalsamfunn og bevare naturen.

Så langt går Eides bidrag til to prosjekter for henholdsvis bevaring av skog og rene kokemuligheter i Malawi, samt forbedring og utvidelse av våtmarksområder og tilførsel av ren energi.

– Dette er prosjekter som ikke ville blitt realisert uten bidragene fra aktørene som investerer i karbonnøytralisering, sier Eide.

Vil finne ut hvor laksen havner

Foreløpig kan Eide Fjordbruk kun garantere at laksen er karbonnøytral når den forlater slakteriet deres.

En global handelsvare som oppdrettslaks må imidlertid som regel innom flere trailere eller en jumbojet før den når middagstallerkenen.

– Vi selger noe fisk direkte på kontrakt til retail eller food service, men mesteparten går i spotmarkedet, og da vet vi ikke hvordan den fraktes videre eller hvor den ender opp. Derfor er det også utfordrende for oss å måle klimaavtrykket helt frem til fiskedisken, sier Eide.

Han sier at selskapet fremover vil jobbe for å skaffe seg bedre oversikt over hvor laksen havner til slutt.

