Røkkes Aker BioMarine forplikter seg til pingvinvern i Antarktis

Etter flere år med kritikk fra miljøvernorganisasjoner tar Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarine grep. Nå skal et område på 4.500 kvadratkilometer i Antarktis vernes.

SKAL VERNES: Krillindustrien skal verne et omfattende område i Antarktis, som blant annet er viktig for Adelie-pingvinene. Vis mer byoutline RACHAEL HERMAN / Louisiana State University

Sammen med andre store krillselskapene som fisker i Antarktis har Aker BioMarine nå gått inn for en frivillig verning av det store området, ifølge en melding fra selskapet.

Stengingen av området betyr at nesten alle de store krillselskapene forlenger de frivillige begrensningene som ble satt i verk i 2018.

Ifølge Aker BioMarine støttes initiativet av Association of Responsible Krill harvesting companies (ARK) og en koalisjon av organisasjonen Greenpeace, Pew, WWF og Oceanites.

Ved å verne dette området vil det sikre beskyttelse av den største Adelie-pingvinkolonien året rundt, skriver selskapet.

– Naturen endrer seg raskt i Antarktis, raskere enn politikk og regulering er i stand til å forstå og følge med. Når krillindustrien går foran og stenger området hele året, så er det en nødvendig forholdsregel som vi tar fordi vi kan, sier Aker Biomarine-direktør Pål Skogrand i meldingen.

Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine går sammen med andre store krillselskaper når det nå verner et område i Antarktis. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Selskapene som har forpliktet seg til verningen representerer 85 prosent av krillfiskeindustrien i Antarktis og inkluderer blant annet CNFC, Jeong IL Co, PescaChile, Rimfrost og Aker BioMarine.

Kritisert for å ta krillen fra pingvinene

Greenpeace har tidligere kritisert Aker BioMarine for å hente opp krill nær land på den arktiske halvøya, som både pingviner, sel og hval er avhengige av for å overleve.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener nyheten er utelukkende positiv.

− Dette er rett og slett fantastiske nyheter. Vi er utrolig glade for at industrien går foran når myndighetene svikter, sier Pleym til E24.

− Den store trusselen kommer fra krillfisket. Og når 85 prosent av aktørene i krillfisket frivillig går inn for å verne et stort område permanent så er det et langt steg i riktig retning, sier han.

Leder av Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener tiltakene til Aker BioMarine er utelukkende positive. Nå forventer han at den norske regjeringen følger etter. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB

I forrige uke lanserte Erna Solberg og 13 andre ledere en global havrapport. I den kom det frem at det er nødvendig med 30 prosent vern av verdens hav for å løse klimakrisen, sikre matforsyningen og bevare marine økosystemer.

− Hva skal Erna Solberg gjøre nå for at dette skal skje konkret i norske farvann?, spør Pleym.

− Store viktige hav land som Norge sier store fine ting, men praktisk vern ser vi lite av. Industriene gjør som markedene forventer. Nå forventer vi at Solberg viser politisk lederskap kommer med konkrete planer for vern her hjemme, sier han.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF mener tiltaket er viktig for å sikre livet i Antarktis. Vis mer byoutline Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

Forventer flere forpliktelser

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF mener dette er et viktig steg for å bevare verdifulle områder i Antarktis.

− Dette er veldig bra og helt i tråd med hvordan vi må forvalte områder som er sårbare. Vi miljøorganisasjoner har jobbet lenge med å beskytte livet i Antarktis, så dette er et viktig steg i riktig retning, sier Andaur.

− Marine verneområder er et viktig verktøy for å sikre det unike livet i Antarktis som er mer sårbart enn noen gang på grunn av klimaendringer. Dette er fremtidsrettet av Aker BioMarine og ARK, og jeg håper flere følger etter, sier hun.

Andaur forventer også at flere land skal følge opp verningen i Antarktis.

− Nå må landene som forvalter Sørishavet (CCAMLR) følge opp denne forpliktelsen og etablerte et nettverk av sammenhengende verneområder i Antarktis, sier Andaur.

