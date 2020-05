Tidligere fiskeriministre vidt uenige om slaktebåt-sak: – Dramatisk at han grep inn

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fortalte i Bergen tingrett at han hadde et helt annet syn på slaktebåten «Norwegian Gannet» enn sin etterfølger.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg forklarte seg i Bergen tingrett over video mandag. Her ved en annen anledning. Vis mer Stein J. Bjørge

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 15:57 , Publisert: 4. mai 2020 15:38

Mandag var det de to tidligere fiskeriministrene Harald Tom Nesvik (Frp) og Per Sandberg (Frp) sin tur til å forklare seg i Bergen tingrett i «Norwegian Gannet»-saken.

Ifølge Hav Line var det først da Nesvik tiltrådte som fiskeriminister i august 2018, at problemene oppsto.

Nesvik kom da fra en ledende stilling i brønnbåtrederiet Sølvtrans, som Hav Line anser som en konkurrent, men Nærings- og fiskeridepartementet slo fast at den daværende ministeren var habil.

– Jeg har aldri eid en aksje, har interesse eller særinteresse. Jeg har alltid vært ekstremt opptatt av å opptre ryddig, sa Nesvik i retten mandag.

Få meg deg hele historien om den omstridte slaktebåten som skulle revolusjonere oppdrettsnæringen:

Les på E24+ (for abonnenter) De krangler om stygg fisk, en slaktebåt og 700 millioner. Nå møtes rederiet og staten i retten.

Ville beskytte omdømmet

Nesvik er fortsatt i arbeidskarantene etter at Frp gikk ut av regjering i januar 2020, og forklarte seg over video fra Ålesund. I slutten av juli begynner Nesvik i jobben som kommunikasjonssjef i Sølvtrans.

I sin forklaring holdt den tidligere statsråden fast på at det var av hensyn til omdømmet til norsk laks at han valgte å gripe inn i saken.

– Så snart jeg så at man skulle tillate å sende ut produksjonsfisk engasjerte jeg meg fordi jeg mente det kunne skade omdømmet til norsk laks.

Produksjonsfisk er en kategori som laksen blir delt inn i basert på utseende, og fisk med sår eller misdannelser.

«Norwegian Gannet» «Norwegian Gannet» er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar «Norwegian Gannet» imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestlandet og en fisketerminal i Hirtshals som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet satte foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april meldte departementet at de nå har skjerpet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte fisken ut.

I mai 2019 fikk Hav Line foreløpig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli 2020. Vis mer vg-expand-down

– Kan få fatale konsekvenser

– Mitt synspunkt i denne saken er klokkeklar. Det kan få fatale konsekvenser dersom feil fisk, skadet fisk, kommer ut i eksportmarkedet, sier Nesvik i sin forklaring.

Den tidligere statsråden avviste at hans engasjement i saken handlet om å beskytte arbeidsplasser på land på norske lakseslakteri, som tidligere partikollega Robert Eriksson har brukt som argument ved flere anledninger.

– Taper vi omdømme så taper vi arbeidsplasser, men det er to vidt forskjellige saker. Dette handler om omdømme, og det er politisk spørsmål, sier Nesvik.

Tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). Vis mer Berit Roald / NTB scanpix

Støttet prosjektet

Nesviks forgjenger, Per Sandberg forteller at departementet under hans politiske ledelse, hadde et helt annet syn på saken.

Sandberg sier han ikke har diskutert saken med Nesvik, men fulgt med utviklingen i media.

– Det er dramatisk når han griper inn på den måten i ettertid, når selskapet allerede har investert betydelige midler i prosjektet. Det endrer rammevilkårene for næringen fullstendig, sier han.

Sandberg var selv i Hirtshals i desember 2017 mens foredlingsterminalen til det bergenske selskapet fortsatt var under bygging, og sa den gang at han var en sterk tilhenger av prosjektet.

Det har vært mye bråk rundt «Norwegian Gannet» siden båten ble levert i 2018. Her til kai i Bergen. Vis mer Marie Misund Bringslid

– Aldri et tema

I sin forklaring fortalte Sandberg at han som fiskeriminister la til rette for økte investeringer i oppdrettsnæringen, og at Hav Line oppsto som følge av det.

– Det var en enorm investeringsvilje i næringen som vi som regjering la grunnlaget for. Det handlet om å få til innovasjon og utvikling i næringen for å løse miljøproblemer og få til vekst, sa den tidligere statsråden, som i dag oppgir som yrke å være styreleder i Grand Bar.

Sandberg sier det ikke var noe i det politiske bildet som tilsa at det skulle bli restriksjoner eller forbud mot å eksportere produksjonsfisk, som Hav Line hele tiden har planlagt å gjøre i driften av «Norwegian Gannet».

– Det ble diskusjon i Stortingets spørretime, hvor blant annet Ruth Grung fra Arbeiderpartiet uttrykte bekymring for at arbeidsplasser i foredlingsbedrifter skulle forsvinne ut av landet på grunn av båten. Men vi kom til en politisk enighet om å følge utviklingen i saken, slik jeg husker det, forklarte Sandberg.

Den tidligere Frp-statsråden sa videre at produksjonsfisk aldri var et tema i sammenheng med omdømme i de 2,5 årene han var fiskeriminister.

– Etter mitt syn handler denne saken om arbeidsplasser, og at fisk som ikke går til landanlegg langs kysten i Norge kan føre til færre arbeidsplasser, sa Sandberg.

Les også Tror torsken slår laks på landbasert oppdrett: Avler opp fisk på 25 kilo uten trøbbel

Les på E24+ (for abonnenter) Investere i oppdrett? Dette er fiskesykdommene du bør vite om