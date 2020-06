Nye Endúr skal vokse på oppdrett, ikke olje og gass

En gammel oljeservicekjempe fra Stavanger. To konkurser. Tre fusjoner. Pluss på 100 ferske millioner, så lover Endúr å levere.

Året er 2010 og Fabricom hadde akkurat sikret seg storkontrakt med Statoil. Noen få år senere begynte nedturen. Vis mer Anders Minge

Publisert: Publisert: 30. juni 2020 14:20

Det har vært noen hektiske dager. Men nå har konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr roen.

Nå mener han at ting er på plass for at konsernet skal vokse til gamle høyder.

– Vi har lagt en veldig god og ambisiøs vekstplan. 100 millioner er hentet inn, så vi har finansene på plass, sier Eikeland til Aftenbladet/E24.

Han vet at gamle høyder er temmelig høyt. Endúr er et resultat av flere fusjoner. Den første var mellom den gamle oljeservicekjempen Fabricom i Stavanger – med milliardomsetning og to tusen ansatte før forrige oljekrise – og Bergen Group, et annet selskap med brutalt fall fra tidligere milliardomsetning.

De gamle kjempene fant sammen i 2019, børsnotert og med hovedkontor i Bergen. For virksomheten i Stavanger, altså restene av Fabricom, gikk det ikke så godt.

I februar slo Endúr Energy Solutions seg konkurs og 90 ansatte i datterselskap på Forus mistet jobben. De jobbet i hovedsak med vedlikehold og modifikasjon i olje- og gassbransjen.

– Vi har gjort iherdige forsøk på å oppnå sunn drift, men ikke klart det. Det er tøft innenfor energi og offshore, og marginene er lave. Vi kom til et punkt der vi måtte sette strek, sa Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr og styreleder i Endúr Energy Solutions.

Et tredje Endúr-selskap i Stavanger-regionen, Endúr Industrier i Dusavika, ble ikke slått konkurs. Bostyrer skulle bestemme hva som skulle skje med selskapet. I slutten av februar ble det så klart at det ble reddet, kjøpt tilbake fra konkursboet og innlemmet i Endúr-konsernet igjen.

Siden viser resultatene fra første kvartal at Energidivisjonen til Endúr leverte 24,2 millioner kroner i omsetning (konsernet hadde 110 millioner totalt) og et driftsresultat (EBITDA) på 1,4 millioner kroner.

Totalt leverte Endúr et driftsresultat på 2,6 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 1,6 millioner kroner i første kvartal.

Hans Petter Eikeland har hatt noen hektiske, men kjekke dager. Nå skal Endúr få ro til å vokse. Vis mer Endúr

Ikke olje og gass

Så kom nyheten om at Endúr fortsetter partnerjakten – og slår seg sammen med Oceano, som satser på marine tjenester og særlig mot oppdrettsbransjen.

Oceano var selv resultatet av en fersk fusjon mellom selskapene ØPD og Installit.

Den siste fusjonen i rekken ble vedtatt av styrene i selskapene mandag denne uken – og samme dag varslet Endúr en såkalt rettet emisjon for å hente inn 100 millioner kroner til videre satsing.

Tirsdag morgen kunne altså konsernsjef Eikeland melde at pengene er i boks. Nå tenker han vekst. Men det er ikke innen olje og gass det skal satses.

– Restene etter Fabricom går jevnt og trutt. Oljebransjen er et greit sted å være, men det er ikke noen hovedsatsing for oss, sier Eikeland.

Opp med oppdrett

Mens Bergen Group bygde skip, satser Endúr heller på å reparere dem. Her viser Eikeland til gode kontrakter både med Equinor, Forsvaret, Kystvakten og ferjeselskap.

Og med den nye fusjonen med Oceano skal det virkelig satses mot oppdrettsnæringen og annen aktivitet i kystnære strøk.

– Markedet har vært veldig fragmentert. Vi har levert fôrflåter til oppdrettsnæringen, men med det nye ekteskapet skal vi nå kunne levere alle tjenester til bygging av oppdrettsanlegg. Det er omfattende prosjekter, med både landanlegg, kai, ledninger på havbunnen, dykking og flere ting. Og det virker som markedet liker planene våre. Vi fikk i hvert fall enorm respons da vi skulle hente kapital, sier Eikeland.