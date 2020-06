Norske gründere først ute med gresshoppefôr til laks

Oppstartsselskapet Metapod blir Norges første produsent av gresshopper til laksefôr, etter å ha inngått en eksklusiv avtale med Salmon Group. Målet er storskalaproduksjon som kan skape hundrevis av bærekraftige arbeidsplasser.

OPPSTARTSSELSKAP: Metapod vil starte storskalaproduksjon av gresshopper til laksefôr i Ålesund. Bildet viser (fra venstre) Metapodgründerne Marianne Moltumyr, Magnus Sørensen, Åsta Dale og Frederick Darien. Vis mer Metapod

Publisert: Publisert: 2. juni 2020 20:46

Det Ålesund-baserte gründerselskapet Metapod har inngått en eksklusiv avtale om levering av gresshopper med Salmon Group.

Metapod blir dermed den første produsenten av gresshoppefôr til oppdrettslaks i Norge. Etter planen skal den første leveransen skje etter sommeren.

– Selv om vi har møtt mange interessenter, så er det helt avgjørende å ha en avtale med noen som vil kjøpe produktet. Salmon Group betaler også en høyere pris for å gi oss litt drahjelp i starten, forteller grunnlegger og daglig leder Fredrick Darien til E24.

På sikt skal gresshoppemelet koste like mye eller mindre enn dagens importerte råstoffer.

– På ingen måte lett

Gresshoppene og sirissene som Metapod satser på, kommer fra Afrika og Midtøsten, og kan ikke klare seg i norsk natur.

– Insektproduksjon er på ingen måte lett, det er en vanskelig og innviklet prosess. Gresshoppene har særskilte behov, blant annet krever de like høy varme som i ørkenen i Sahara, sier Darien.

For å ta høyde for dette, skal selskapet bruke tilgjengelig spillvarme fra andre bedrifter. Råstoffet til gresshoppeproduksjonen kommer fra matsvinn fra bakerier og bryggerier. På den måten skal hele prosessen være bærekraftig.

Kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand. Vis mer Salmon Group

Oppskalering

I første omgang sikter Metapod mot å produsere 10.000 tonn med gresshopper, men håper å kunne øke til 50–60.000 på sikt. Det vil i så fall kunne generere opptil 800 lokale arbeidsplasser, som i stor grad vil kunne være ufaglært.

– Det som er fint med teknologien vår, er at den er veldig skalerbar. Bare tenk på de store gresshoppesvermene vi har sett i Afrika. Det er et tydelig bevis på at de formerer seg som gærne. Teknologien tillater også produksjon i høyden, så vi trenger ikke nødvendigvis så store arealer, forklarer Darien.

Målet er å bli den største produsenten av insektprotein i Nord-Europa innen 2023. Foreløpig er det stort sett larver som brukes til dette. Proteinråstoff fra insekter er også etterspurt i landbruket, og kan bli brukt til mennesker.

Metapod, som har sitt utspring i student- og forskningsmiljøet på NTNU, har arbeidet med ideen siden 2017. I fjor ble det første pilotprosjektet klart.

Innovasjon Norge har gitt de unge gründerne 3,6 millioner kroner i støtte, som foreløpig dekker halve budsjettet.

Les på E24+ (for abonnenter) Stavanger-gründere har solgt elbil-ladere for over 100 millioner i år

– Det er her det virkelig monner

Lakseoppdretterne bruker i stor grad soya importert fra Sør-Amerika som råstoff, men har de siste årene økt fokus på utvikling av mer bærekraftig fôr.

– Det er kjempeviktig at det skjer utvikling på denne fronten, for fôret utgjør det aller største karbonavtrykket i bransjen. Det er her det virkelig monner, sier kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand, til E24.

Salmon Group er et nettverk for små og mellomstore, lokaleide oppdrettere langs kysten, og har hovedsete i Bergen. Nettverket utgjør til sammen den tredje største aktøren i Norge, og representerer 12 prosent av produksjonsvolumet av ørret og laks.

Les på E24+ (for abonnenter) Børskommentar: Lakseaksjene som skiller seg ut i stimen

Hun opplyser at avtalen de har inngått med Metapod innebærer at de vil kjøpe alt selskapet kan produsere av råstoff.

– Nå er det på høy tid å ta grep, og med denne avtalen vil vi gå i bresjen, tilføyer hun.

Fløisand opplyser at innblanding av gresshoppemel vil variere med proteinbehovet til de ulike fiskestørrelsene gjennom veksten. I første omgang vil ti prosent av fôret erstattes av gresshopper.

– Dette er en vinn-vinn situasjon, både med tanke på ressursforvaltning, økonomi, miljø og det sosiale, sier hun.