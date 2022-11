Tillitsvalgt etter Salmar-varsel: – Må bare få takke regjeringen for årets julegave

Salmar varsler permittering av 851 ansatte. – Jeg må bare få takke regjeringen for årets julegave, sier tillitsvalgt Hans Stølan. Salmar-sjefen understreker at det haster med nye signaler.

Dette bildet fra 2018 viser Salmars foredlingsanlegg på Frøya i Trøndelag.

Stølan jobber selv ved Innovamar på Frøya, som er kommunens største arbeidsplass. Der blir totalt 748 ansatte varslet om permitteringer fra 1. januar til 30. juni, ifølge Salmar.

I tillegg får 103 ansatte ved InnovaNor på Senja permitteringsvarsel, ifølge selskapet.

Hans Stølan er hovedtillitsvalgt i Salmar for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Bedriften skylder på regjeringens forslag til grunnrenteskatt, og sier at det fører til at ingen er villig til å inngå fastpriskontrakter.

– Jeg må bare få takke regjeringen for årets julegave, sier hovedtillitsvalgt Hans Stølan i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til E24.

– Det er veldig sjelden at Finansdepartementet fremstår som en sammenrasket gjeng av inkompetanse. Men her har de levert et makkverk av et venstrehåndsarbeid som truer tusenvis av arbeidsplasser i distriktskommuner, legger han til.

E24 har vært i kontakt med Finansdepartementet, men har så langt ikke fått noen kommentar. Regjeringen har sendt forslaget om grunnrenteskatt på høring, og er åpne for endringer i innretningen av skatten. Skatten skal etter planen innføres fra 1. januar, mens høringsfristen er 4. januar.

Grunnrenteskatt på havbruk I slutten av september meldte regjeringen at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Ekstraskatt på oppdrett ble utredet tilbake i 2019 , og utvalget som så på det den gang foreslo å innføre grunnrenteskatt. Det ble ikke innført da.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Vis mer

– Det er tragisk

Permitteringsvarslene fra Salmar kommer etter at sjømatbedriften Lerøy i forrige uke sendte permitteringsvarsel til 339 ansatte. Lerøy pekte også på at bedrifter er avhengige av å sikre langtidskontrakter for å kunne bearbeide laks. Men det er vanskelig å få inngått slike kontrakter på grunn av innretningen på regjeringens skatteforslag, mener bransjen.

– Det er klart det er tragisk for alle de involverte og for familiene. Dette er massivt, og det er lang varighet på permitteringene. Da vi så at Lerøy begynte å permittere så tenkte vi at vi var neste ut, sier Stølan.

– Hva kan regjeringen gjøre?

– Regjeringen bør snarest komme med en klargjøring rundt normprisen, slik at bransjen får til å tegne kontrakter igjen sånn at folk kan komme i arbeid. Det må skje så snart som mulig. Og innføringen av skatten må utsettes til 2024 så vi får en grundig prosess i Stortinget og gjennom trepartssamarbeidet, sier Stølan.

– Vil gå ut over psyken

Karoline Rebekka Langnes Hansen er tillitsvalgt for Innovamar på Senja, også hun for NNN.

– Hvordan opplever du dette?

– Det vil jo gå ut over psyken og helsa til de ansatte, å gå frem mot jul og ikke vite om man har jobb etter juleferien, sier Hansen.

– Hva sier de ansatte?

– Vi har ganske mange utenlandske arbeidere, som ikke kjenner det norske systemet så godt. Det blir jo spennende når de skal begynne å søke dagpenger. Det kan potensielt bli mange som flytter til andre steder i Norge eller til hjemlandet. Det kan i så fall gå ut over driften når vi starter opp igjen, sier Hansen.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Nå skal vi ned på Kystbrølet i Oslo 24. november og demonstrere mot skatten. Da reiser vi ti stykker fra fabrikken her. Vi håper at regjeringen utsetter hele grunnrenteskatten, det hadde vært det beste, sier hun.

– Det haster

Salmar-sjef Frode Arntsen understreker at ikke alle ansatte blir permittert, men at situasjonen likevel er svært alvorlig nå.

– Hva skal til for å hindre permitteringene?

– Vi må få klarhet fra regjeringen om hvilken pris som skal ligge til grunn for skatten, det kan ikke være normprisen som de har foreslått, for kontraktsmarkedet har helt andre priser, sier han til E24.

– Det haster og det har hastet lenge, sier han videre.

Arntsen sier de i det lengste har forsøkt å finne andre løsninger, men at det har vist seg å være helt umulig.

– Det er ikke bare å knipse i fingrene og få kontraktene tilbake etter at regjeringen eventuelt kommer med nye signaler. Så det er ingen automatikk i at permitteringene kan unngås, etter at kontraktsforhandlingene har vært stoppet i to måneder.

Salmar-sjefen tilføyer at det også kreves endringer i innretningen av grunnrenteskatten.

– Det må komme noen tydelige signaler, sier han.

Aller helst ønsker han at regjeringen og næringen kan bruke mer tid på å finne en bedre modell sammen. Så langt har Salmar-sjefen ikke hørt noe fra regjeringen.

– Men vi må jo ha tillit til at de formes av det som skjer, det håper vi på i hvert fall.

Salmar-sjef Frode Arntsen bor selv i det lille lokalsamfunnet, og er preget av alvoret.

– Ingen plass å gjemme oss

Arntsen har hatt dialog med de tillitsvalgte siden før helgen, og har hatt allmøter med de ansatte i dag.

– Stemningen er ikke god. Det er alvorlig for folk, de stoler jo på oss og at vi gjør det ytterste for å begrense permitteringene.

Salmar-sjefen selv er også preget av alvoret.

– Jeg bor jo her, og det er små lokalsamfunn. Vi har ingen plass å gjemme oss, vi bruker samme butikk og møtes på fotballtreninga, sier han.

– Ikke et narrespill

Salmar varslet også 600 ansatte om permitteringer på Frøya i desember i fjor. Da var årsaken utfordringer med å få tak i nok råstoff. Rundt 155 av permitteringsvarslene som er varslet nå skyldes normale svingninger og gjelder slakteriet på Frøya, ifølge Salmar.

– Noen kan tenke at bransjen overdriver, og bruker permitteringsvarsler i en politisk kamp?

– Det er ikke uvanlig for oss å ha permitteringer, men de har vanligvis mindre omfang og varer ikke så lenge som det som er varslet nå. Vi i næringen som kjenner dette på kroppen og har skoene på og vet at dette ikke er et narrespill, sier Stølan.

Også Stølan er klar til å demonstrere mot innføringen av grunnrenteskatt i Oslo neste uke, påpeker han.

– Her snakker vi ikke om laksebaroner og lakselobbyen. Det er vanlige folk som rammes av dette, sier Stølan.

