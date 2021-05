Advarer mot laksekaos med rødgrønn regjering

Usikkerhet rundt EØS-avtalen ved et regjeringsskifte bør bekymre norske lakseoppdrettere, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V). – Må tas på alvor, sier Sjømat Norge-sjefen. Arbeiderpartiet kaller utspillet skremselspropaganda.

TATT I TOLLEN: Brexit har gitt store utfordringer for skotske lakseoppdrettere med å få fisken inn på EU-markedet. Vis mer byoutline ANTONY PAONE / Reuters

Publisert: Publisert: I dag 08:03

Skotske lakseeksportører har møtt store utfordringer med å få varene sine inn i EU etter Storbritannias offisielle utmelding fra unionen i fjor høst.

Blant annet har problemer med veterinærattester skapt forsinkelser, og ført til at trailere med laks ikke har kommet seg over Den engelske kanal.

Næringsminister Iselin Nybø (V) bruker eksportkaoset som et argument i forkant av høstens norske stortingsvalg.

– Brexit førte til at skotsk laks nå råtner på kaia i Skottland, før den når kundene i EU. Jeg vil ikke at norsk laks skal lide samme skjebne, bare fordi Sp og SV vil markere avstand til europeisk samarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Hun viser til at det mest sannsynlige regjeringsalternativet på venstresiden er Ap, Sp og SV.

– To av tre partier i denne gjengen vil melde oss ut av EØS. Når vi ser det kaoset Brexit har ført til for skotsk lakseeksport, så spør jeg meg selv hvorfor spesielt Senterpartiet er villig til å ofre så mange distriktsarbeidsplasser for symbolsk motstand mot europeisk samarbeid, sier Nybø.

Vis mer byoutline Nærings- og fiskeridepartementet

Les også Syv uker ut i brexit: Slik går det med norske varer inn til Storbritannia.

– Skremselspropaganda

Nybø mener risikoen for en utmelding er høyere nå enn under den forrige rødgrønne regjeringen, på grunn av det endrede styrkeforholdet mellom Ap og Sp.

I en nylig meningsmåling utført av Respons for VG, får Ap en oppslutning på 21,3 prosent, Sp 18,3 prosent og SV åtte prosent.

– Så lenge Norge ikke er medlem av EU er EØS-avtalen livsviktig for norsk næringsliv. Venstre vil jobbe for å opprettholde og styrke EØS-avtalen. Vi trenger enda mer europeisk samarbeid framover, sier Nybø.

SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes mener Nybø uttaler seg på feil premisser.

– Det virker som vi må gjenta igjen og igjen at vi ikke vil kaste EØS-avtalen på bålet uten at vi har en alternativ avtale klar. Vårt forslag er å få kartlagt alternativer til dagens EØS-avtale som bedre ivaretar demokrati og selvstyre, og samtidig sikrer norsk markedsadgang, sier Fylkesnes til E24.

VIL KARTLEGGE ALTERNATIVER: SV og fiskeripolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes. Vis mer byoutline Lise Åserud

Han mener den såkalte Alternativ-utredningen fra noen år tilbake viste at dette er mulig.

– Blant annet sikrer frihandelsavtalen som Sør-Korea har med EU landet markedsadgang uten at det samtidig flytter makt fra Seoul og det sørkoreanske folk. Vi synes derfor det er spesielt at regjeringspartiene nekter å vurdere alternativer til dagens avtale som potensielt bedre kan ivareta norske interesser, sier Fylkesnes.

Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth kaller utspillet fra Nybø «skremselspropaganda».

– Det klare svaret på spørsmålet er nei, det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet. EØS er avgjørende viktig for norsk sjømatnæring. Nybø har vel større problemer å ta tak i enn å liksom bekymre seg over dette, sier Myrseth.

Sps fiskeripolitiske talsperson Geir Pollestad har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

AVFEIER PROBLEMSTILLINGEN: Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth Vis mer byoutline Vidar Ruud

– Erfaringene fra Storbritannia er ikke gode

– Vi noterer oss at Arbeiderpartiet lover at de ikke skal legge EØS-avtalen inn i forhandlingene om en regjeringsplattform. Det er bra, men hvis valgresultatet gir partier som ønsker å si opp EØS-avtalen vesentlig tyngde så kan det bli utfordrende, sier Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge.

Arbeidsgiverorganisasjon har nær 770 medlemsbedrifter med 16.000 ansatte innen norsk fiskeindustri, havbruksnæring, fiskefôrbransje, biomarin industri, rederier og leverandørbedrifter til sjømatnæringen.

– Vi ser i andre land at det er mer proteksjonistiske strømninger. Det var mange som ikke var bekymret også i Storbritannia da saken ble løftet. De følte seg sikre på at utfallet ikke ville bli Brexit. Derfor skal vi ta partier som sier at de vil reforhandle EØS-avtalen på alvor, sier Ystmark.

STOLER PÅ AP: Sjømat Norge og adm. direktør Geir Ove Ystmark. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB scanpix

- Hva vil en eventuell utmeldelse av EØS bety for norsk laksenæring?

– EU er vårt klart viktigste marked. EØS-avtalen gir gjennom veterinæravtalen sømløs tilgang på dette markedet. Vi er fritatt for veterinær grensekontroll og attestkrav. Erfaringene fra andre marked viser at dette er svært viktig. Ikke sjelden brukes også veterinære tiltak handelspolitisk for å hindre handel. Også det har sjømatnæringen opplevd i andre viktige marked, påpeker Ystmark.

– Erfaringene fra Storbritannia er heller ikke gode. De viser at det nettopp er vareflyten som kan bli mest utsatt, legger han til.

Fra hovedkontoret på øyen Austevoll utenfor Bergen leder Arne Møgster et av Norges største sjømatkonsern, børsnoterte Austevoll Seafood.

– Jeg tror våre politikere har forståelse for at vi har en eksportnæring her i landet som er avhengig av markedsadgang. og vi forventer at de partiene som sitter med makten prøver å sikre eller forbedre den markedsadgangen vi allerede har, sier Møgster.

FORVENTER FORTSATT MARKEDSADGANG: Austevoll Seafood-sjef Arne Møgster. Vis mer byoutline Amundsen, Paul S. / E24

– Ser du noen potensielt positive endringer for sjømatnæringen ved et regjeringsskifte til høsten?

– Vi må forholde oss til regjeringen som sitter til enhver tid, og er opptatt av å ha rammevilkår som kan være med på å videreutvikle næringen og skape nye arbeidsplasser. Dette er spesielt viktig i lys av den situasjonen vi har vært gjennom det siste året, sier Møgster.