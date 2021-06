HitecVision-selskap med ny havbruks satsing

Moreld, som eies av HitecVision, oppretter Moreld Aqua for å jobbe med bærekraftige offshoreløsninger for havbruk.

Moreld Aquas offshore oppdrettsanlegg. Vis mer byoutline Moreld

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er det andre selskapet som etableres av Moreld innen fornybarsektoren på kort tid. For drøyt to måneder siden ble Moreld Ocean Wind etablert. Mandag melder Moreld Aqua sin ankomst. Det var Finansavisen som meldte saken først.

Selskapet skal jobbe med produksjonsteknologi, tilgang til konkurransedyktig teknologi og digitale løsninger. Dette skal videre føre til mindre miljøavtrykk i industrien.

– Moreld Aqua vil kapitalisere på Moreld-gruppens ekspertise innen flere disipliner fra energistyring til marine operasjoner for å levere nye produkter og tjenester til markedet, sier visedirektør Helge Hydle i en pressemelding.

Han sier at deres erfaring fra energi-industrien skal bidra til at de lykkes innen oppdrettsnæringen.

I pressemeldingen viser de til regjeringens visjon om å nå 5 millioner tonn bærekraftig akvakulturproduksjon i 2050. I den forbindelse trengs nye produksjonsmetoder.

Moreld Aqua går sammen med Global Maritime og Erko Seafood for å løse denne utfordringen ved å etablere et offshore-konsept: GM Aqua Design. Global Maritime er også eid av Moreld.

GM Aqua Design har som mål å legge til rette for lakseproduksjon i nye områder offshore.

– Vi er glade for at GM Aqua Designprosjektet beveger seg fremover. Vi tror at utviklingen av et konsept som bevarer laksens velvære i sitt naturlige habitat er en del av løsningen for næringens vekstambisjoner, sier Endre Haugland i Erko Seafood.

Moreld Aqua jobber også med flere miljøvennlige løsninger for industrien. Blant annet jobber de med hybride batteriløsninger som skal redusere utslippene fra oppdrettsanlegg. Produktet skal lanseres kommersielt i tredje kvartal i år.

– Gjennom de siste 5–10 årene har mange Moreld-selskaper styrket sitt fotfeste i havbrukssegmentet. Å starte en egen virksomhet innen akvakultur er et naturlig neste skritt for oss, sier konsernsjef i Moreld Geir Austigard i meldingen.