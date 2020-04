Akva Group vant kontrakt verd 100 millioner kroner

Nylig mistet Klepp-bedriften avtaler for 600 millioner, men nå har det kommet en opptur.

23. april 2020

I forrige uke skrev Aftenbladet om Akva Group, som mistet kontrakter verdt 600 millioner kroner som følge av krisen i verdensøkonomien.

Selskapet har hovedkontor i Klepp kommune og er blant verdens største produsenter av utstyr til havbruksnæringen.

Nå har bedriften fått en opptur med en ny kontrakt verd 100 millioner kroner. Kunde er oppdrettsgiganten Mowi, tidligere Marine Harvest.

Akva Group skal levere sin tubenot-løsning til sju oppdrettsanlegg i Norge. Tubenoten skal bidra til å skille lus og laks i anleggene.

– Kunden har testet løsningen over en periode, og har opplevd en vesentlig reduksjon i lusepåslag. Det er en stor anerkjennelse for Akva Group å kunne levere en større leveranse av tubenot til flere anlegg i Norge, sier salgsdirektør Hans-Øyvind Sagen i en pressemelding.

Lavere kostnader

Lakselus har lenge vært blant oppdrettsnæringens største problemer.

Ifølge pressemeldingen har Havforskningsinstituttet dokumentert reduserte lusepåslag på opptil 80 prosent ved bruk av tubenot.

– Vi har stor tro på tubenot som en effektiv bidragsyter mot utfordringer knyttet til lakselus. Hvis man i perioder med stort lusepress greier å skille lus og laks uten at det går på bekostning av hverken fiskevelferd eller produksjonseffektivitet, så vil det kunne redusere selskapenes kostnader betydelig – og øke fiskevelferden tilsvarende, sier Sagen i meldingen.

Varslet kutt

Akva Group har vokst kraftig de siste årene og omsatte i fjor for første gang for over tre milliarder kroner. Selskapet har virksomhet i ti land og 1450 ansatte, hvorav halvparten i Norge.

Koronakrisen har imidlertid også rammet selskapet på Jæren. Trolig vil det komme kutt.

– Vi er ikke immune mot dette, så det er sannsynlig at også vi må gjøre tilpasninger på bemanning og kapasitet. Vi har bygget oss opp for vekst, og det må gjøres forandringer hvis den veksten ikke kommer, sa konsernsjef Knut Nesse i forrige uke.

Han understreket imdlertid at det vil dreie seg om justeringer snarere enn dramatiske endringer.