Røkke om manglende oppdrettssatsing i Aker: – Jeg tok feil

TRONDHEIM/OSLO (E24): Salmar-gründer Gustav Witzøe tok en ettermiddag telefonen fatt og ringte Kjell Inge Røkke. – Det utløste en voldsom kraft, sier han, og tilføyer at det dermed ligger an til et nytt industrieventyr til havs.

NYTT INDUSTRIEVENTYR: Aker og Salmar ser sammen muligheter for et nytt industrieventyr til havs. Bildet er fra pressekonferansen i Trondheim, og viser Kjell Inge Røkke (t.v.) og Gustav Witzøe. Vis mer

Salmar og Aker meldte torsdag morgen at de inngår et strategisk partnerskap for å etablere et globalt selskap for lakseoppdrett til havs.

På en pressekonferanse får Kjell Inge Røkke spørsmål om hvorfor Aker ikke tidligere har satset på oppdrett.

– Jeg hadde ikke troa på det, sier han.

Røkke tilføyer at han er «stum av beundring over reisen til Gustav» og svært imponert over den teknologiske utviklingen både i Salmar og generelt i lakseoppdrett.

– Jeg er fisker av hjerte og utdannelse, og jeg trodde på 90-tallet at hvitfisk ville være det riktige å satse på. Jeg så ikke veksten i markedet, men når jeg etterpå har sett hvordan næringen har ekspandert til alle verdenshjørner, så er det bare å innrømme: Jeg tok feil.

Han understreker også at det ene og alene er han selv som har sørget for at Aker ikke er inne i laks fra før.

Laksegründer Gustav Witzøe ringte Røkke i mai med en invitasjon til Frøya. Etter det har selskapene forhandlet om samarbeidsprosjektet. Vis mer

– Starten på nytt industrielt eventyr

Gustav Witzøe forteller at han en ettermiddag tok telefonen fatt til Røkke for å realisere sine milliardvisjoner om oppdrett langt til havs.

– Det utløste en voldsom kraft, sier han, og forteller om «fantastisk entusiasme» hos Røkke.

– Han ville helst komme til Frøya allerede neste dag, sier han.

Røkke som da hadde kjent Witzøe en del år, husker godt samtalen.

– Jeg har jo sett hva han har fått til ... så når invitasjonen kom fra hans side, var det enkelt å svare ja til å komme til Frøya, sier han i et intervju med E24.

Der fikk han god anledning til å se på anlegg, slakteri og møte mange av Salmars ildsjeler. I tiden siden mai har de forhandlet om avtalen. Salmar og Aker vil på sikt eie henholdsvis 66,6 prosent og 33,4 prosent av Salmar Aker Ocean, før selskapet om et år eller to skal på børs.

Witzøe mener det nye selskapet Salmar Aker Ocean, vil kunne bli spydspissen innen havbasert oppdrett, og understreker at både Salmar og Aker så det umiddelbare potensialet i samarbeidet.

– Det vil være starten på et nytt industrielt eventyr, sier han.

En svært fornøyd trio på dagens pressekonferanse: fra venstre Aker-sjef Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke og Salmar-sjef Gustav Witzøe. Vis mer

– Bare fantasien som begrenser volumet

Aker-sjef Øyvind Eriksen mener samarbeidet med Salmar passer Aker «som hånd i hanske», og sier at selskapene skal være likeverdige partnere i prosjektet.

Aker har sagt de skal gå inn med opptil 1,65 milliarder kroner.

– Vi er enige om at vi omgående går i gang og planlegger en tredje semi offshore-enhet for å akselerere prosjektet slik at en investeringsbeslutning kanskje kan tas allerede tidlig neste år, sier Eriksen.

Når det gjelder hvor mye fisk som kan produseres til havs i dette prosjektet, sier Witzøe:

– Det er bare fantasien som begrenser det, for potensialet er stort ute i det åpne havet. Men vi har tidligere hatt en visjon om 150.000 tonn i løpet av 2030.

Salmar har tidligere skissert at de vil investere opptil 2,3 milliarder kroner for å realisere offshore-oppdrettsprosjekter, med visjoner for ytterligere utvidelser til en samlet verdi på 15 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke hadde tidligere ikke tro på oppdrettsbransjen, men innrømmer nå at han tok feil. Vis mer

Først Norge, deretter verden

Det nye selskapet skal i første rekke fokusere på norske farvann, men vil på sikt også satse globalt.

– Det vil vi komme tilbake til, vi må vinne noen hjemmekamper først, før man kan kvalifisere seg til å dra ut, sier Røkke.

Witzøe opplyser imidlertid at det først og fremst kan dreie seg om Skottland og Island, der selskapet allerede har tradisjonell virksomhet.

Salmar er det nest største sjømatselskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på 68 milliarder kroner. Milliardæren Gustav Witzøe og familien eier 51 prosent av Salmar-aksjene.