Norske fôrprodusenter fortsetter Russland-samarbeid

Av tre store norske fiskefôrprodusenter, er det bare én som har stoppet salget til Russland etter krigen. – Mat bør aldri brukes som redskap i en konflikt.

LAKSEFÔR: Etter sanksjonene i 2014 eksporterer Norge lite fisk til Russland, men flere fiskefôrprodusenter fortsetter samarbeidet med landet også etter årets krigsutbrudd.

Eksporten av fiskefôr er ikke underlagt sanksjoner, så det er fortsatt fullt lovlig å selge til Russland, selv om det kan innebære omdømmeproblemer og andre utfordringer.

Cargill Norge er blant verdens største produsenter av fiskefôr. Kommunikasjonsdirektør Kjartan Mæstad bekrefter til E24 at de fortsatt selger fiskefôr til Russland.

– Vårt syn er at mat er en grunnleggende menneskerett og bør aldri bruke som redskap i en konflikt, skriver han på e-post til E24.

Amerikanske Cargill etablerte sin virksomhet i Norge i 2015 med oppkjøpet av Ewos.

Mæstad opplyser imidlertid at de har redusert forretningsvirksomheten i Russland på grunn av konflikten og har stoppet alle nye investeringer i Russland.

– Vi vil fortsatt drifte sentral mat- og fôrvirksomhet i Russland så lenge det er trygt, mulig og lovlig. Fôr for alle dyr er regnet som sentral i denne sammenhengen, skriver han.

Selskapet ønsker ikke å stille til intervju, og svarer kun på enkelte av E24s spørsmål med en ferdigskrevet uttalelse.

Ukrainske kollegaer

Fôrgiganten Skretting Norge svarer også kun på e-post, der de bekrefter fortsatt salg til Russland.

– For øyeblikket fortsetter vi å samarbeide med våre leverandører og kunder i Russland og Ukraina, da vi tror at som et selskap innen fôr- og matproduksjon, er det vårt sosiale ansvar å støtte samfunnet med å fortsette matforsyningen, skriver Leif Kjetil Skjæveland, som er bærekraftsansvarlig i selskapet.

Han tilføyer at dette skal gjøres i full overensstemmelse med alle internasjonale sanksjoner, og at de er klare til å tilpasse planene etter behov «i denne skiftende situasjonen».

– Vi beklager dypt lidelsene og tapet av liv som følge av krigen i Ukraina. Vi jobber nært med våre ukrainske kolleger og deres familier for å sikre deres sikkerhet, som er vår høyeste prioritet for øyeblikket, legger han til.

Hvor mange ansatte de har i Ukraina vil han ikke si noe om.

– Vi fokuserer på å ivareta vår virksomhet i Ukraina og på å sikre kontinuitet i den bredere forsyningskjeden.

– Etisk standpunkt

Biomar, er også en betydelig produsent av fiskefôr, men vil ikke selge til Russland etter krigsutbruddet.

– Gitt den meget krevende situasjonen i Ukraina har BioMar valgt å ta et etisk standpunkt jevnfør handel med Russland, skriver administrerende direktør Håvard Yngve Jørgensen.

– Vårt standpunkt gjelder fôrsalg, samt inngåelse av nye kontrakter på råvarer, tilføyer han.

Etter Russlands annektering av Krim i 2014 er det lite eksport av oppdrettsfisk fra Norge til Russland, mens fôrsalget utgjør en betydelig andel.

Russland planlegger nå å etablere ny produksjonskapasitet for laksefôr for å erstatte import fra Danmark og Norge, ifølge ilaks.

Det russiske føderale fiskeribyrået Rosrybolovstvo har meldt om utfordringer på grunn av forstyrrelser i logistikkjeder og «uvennlige» handlinger fra enkelte land.

Byrået oppga en total laksefôrimport på 170.000 tonn laksefôr fra Norge, Danmark og Finland i 2021, ifølge ilaks. Danmark har nå helt stoppet sin fôreksport. Russland hevder at produksjon fra Norge kan dekke 70 prosent av russisk etterspørsel.

Mange norske selskaper har trukket seg ut av Russland etter krigen, mens enkelte bare har stanset nye prosjekter eller investeringer.