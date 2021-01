Grieg Seafood i samarbeid om landbasert oppdrettsanlegg

Grieg Seafood, Vest Havbruk og Omfar går sammen om landbasert oppdrett i Årdal.

Grieg Seafood inngår et samarbeid med Vest Havbruk og Omfar. Gjennom selskapet Årdal Aqua planlegger de et landbasert oppdrettsanlegg for postsmolt og matfisk i Rogaland.

Anlegget skal ha en produksjonskapasitet på 5.000 tonn i de nåværende planene. Anlegget skal levere minst 3.000 tonn postsmolt i året til Grieg Seafoods sjøbaserte oppdrettsanlegg i fylket, ifølge meldingen.

Målet er å øke produksjonskapasiteten enda mer.

– I havbruksnæringen jobber vi mye med å forbedre biologien og fiskevelferden, og å redusere avtrykket vårt. Vi har lenge satset på postsmolt, der vi har fisken lenger på land før vi setter den i sjø, som en viktig del av løsningen, sier Grieg Seafood-sjef og styreleder i nyopprettede Årdal Aqua Andreas Kvame i meldingen.

– Med Årdal Aqua får vi mulighet til å videreutvikle denne satsingen. Målet er at all fisken vår i Rogaland skal være mindre enn et år i sjøen, fortsetter han.

Selskapet skriver at de skal komme med mer informasjon om investeringsrammen senere, men estimerer en kostnad på 120 kroner per kilo.

Byggestart er satt til høsten 2021.

De tre selskapene vil eie en tredjedel hver av Årdal Aqua. Nils Viga fra Vest Havbruk blir daglig leder.