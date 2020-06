Slaktebåt-rederi vant i rettssak mot staten: – Båten fortsetter å gå

Det kommer frem i en fersk dom fra Bergen tingrett.

Forretningsmodellen til «Norwegian Gannet» er å hente laks i merdene, slakte om bord og levere den til mottak i Danmark. Vis mer Hirtshals havn

Publisert: Oppdatert: 15. juni 2020 16:27 , Publisert: 15. juni 2020 15:33

Mandag kom kjennelsen fra Bergen tingrett i saken mellom slaktebåtrederiet Hav Line og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Den konkluderer med at Mattilsynets vedtak om godkjenning av slaktebåten «Norwegian Gannet» og den såkalte Hav Line-metoden, som innebærer å hente laks i merder langs kysten, slakte den om bord for å så frakte den rett til en terminal i Hirtshals, var riktig.

Regjeringens omgjøringsvedtak og avslag på rederiets søknad om dispensasjon, var ugyldig, finner retten.

– Det er en gledens dag. Vi ser på dette som en full seier. Båten fortsetter å seile, sier styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen til E24.

Carl-Erik Arnesen er styreleder i Hav Line som eier «Norwegian Gannet». Her fra sakens behandling i Bergen tingrett. Vis mer Ørjan Deisz

Det har vært en lang kamp for rederiet for å få lov til å drive båten som planlagt.

Allerede dagen før skipsdåpen som ble holdt i Bergen i november 2018, kom meldingen om at departementet mente metoden som «Norwegian Gannet» skulle benytte kunne skade omdømmet til norsk laks.

Striden har stått om hvorvidt såkalt produksjonsfisk, som er fisk med synlige sår eller skader, kunne leveres direkte til et utenlandsk slakteri, eller om den måtte landes i Norge.

«Norwegian Gannet» «Norwegian Gannet» er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar «Norwegian Gannet» imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestland og en fisketerminal i Hirtshals som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet satt foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april 2019 meldte departementet at de hadde skjerpet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte fisken ut.

I mai 2019 fikk Hav Line likevel foreløpig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli 2020. Vis mer vg-expand-down

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet satte foten ned.

Saken har vært til behandling flere ganger i departementet og i statsråd, og «Norwegian Gannet» har siden i fjor sommer kunnet drive med en midlertidig dispensasjon fra regelverket.

– Tingretten har med dette konstatert myndighetsmisbruk. I tillegg til at den kongelige resolusjonen ble kjent ugyldig ble Hav Line Gruppen tilkjent mer enn fire millioner kroner i sakskostnader, sier Arnesen.

Han sier at rederiet er fornøyd med rettens vurdering, selv om dommen ikke er rettskraftig.

– Jeg vil takke for den politiske støtten vi har fått både i Danmark og i Norge, og ikke minst våre ansatte som har stått på med en sånn usikkerhet hengende over seg, sier Arnesen.

I begynnelsen av mai forklarte to tidligere fiskeriministre seg i retten om slaktebåt-saken.

Da forklarte Per Sandberg (Frp) i Bergen tingrett at han hadde et helt annet syn på «Norwegian Gannet» enn sin etterfølger, Harald Tom Nesvik (Frp), som valgte satte ned foten for at båten skulle få drive som planlagt.

– Det er dramatisk når han griper inn på den måten i ettertid, når selskapet allerede har investert betydelige midler i prosjektet. Det endrer rammevilkårene for næringen fullstendig, sier han.

Sandberg var selv i Hirtshals i desember 2017 mens foredlingsterminalen hvor slaktebåten leverer fisk fortsatt var under bygging, og sa den gang at han var en sterk tilhenger av prosjektet.

Saken oppdateres.

