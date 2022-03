Fredriksen-skip lastet i russisk havn nær Krim

Kamphandlinger har foregått i området. Frontline sier de nå ikke lenger vil seile til russiske havner.

Torsdag kveld ligger skipet på reden ved svartehavsinnseilingen til Istanbul, men tidligere i uken var «Front Cougar» i russisk havn. Til venstre Frontlines sterke mann, John Fredriksen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Skipet «Front Cougar», tilhørende det John Fredriksen-dominerte rederiet Frontline, ankom torsdag Svartehavs-innseilingen til Istanbul, etter å ha lastet naphtha – et produkt til bruk ved blant annet oljeraffinerier – i den russiske svartehavsbyen Novorossiysk litt over et døgn tidligere.

Skipet seilte fra den russiske havnen like over midnatt onsdag, ifølge nettstedet Marine Traffic.

Novorossiysk er en havneby ved den russiske Svartehavskysten, nært Krim-halvøya.

Byen ligger også ved innseilingen til Ashovhavet, hvor Mariupol er kystby. Mariupol er en av byene som er hardest rammet av krigføringen i Ukraina, med hundretalls døde i harde kamper.

– Kontraktsmessig bundet

Administrerende direktør Lars Barstad i Frontline bekrefter overfor E24 at selskapets skip var der, og sier de var kontraktsmessig bundet til å gjennomføre seilasen.

– Frontline gjennomførte en grundig sikkerhetsanalyse som involverte kapteinen og mannskap på skipet, teknisk manager og eksterne rådgivere før vi tillot skipet å seile. Vi var kontraktsmessig bundet til å seile, når sikkerheten var funnet tilfredsstillende, skriver han i en e-post torsdag kveld.

– Skipet var sluttet før Russland invaderte Ukraina og sanksjonene ble innført, på rater før invasjonen, forteller han videre.

«Front Cougar» til havns utenfor Liverpool, England i juli 2019. Bildet gjengis med tillatelse fra fotografen. Vis mer

– Enormt område

Det var shippingnettstedet TradeWinds som først omtalte «Front Cougars» seilas til den russiske byen. De siterer Barstad på at han skal ha sagt «Wish me luck on one last ship out of Russia» – ønsk meg lykke til på ett siste skip ut av Russland – og at det «ikke var på tale» å ikke fullføre inngått kontrakt.

Til E24 skriver han at den saken var «tatt veldig ut av kontekst», og han gjentar at de gjorde grundige vurderinger.

– Selv om Svartehavet ser lite ut på en globus er det et enormt område, og der skipet seilte har det selvfølgelig ikke vært rapportert noen trussel mot noe fartøy, hverken før eller etter, for den saks skyld.

Lars Barstad, administrerende direktør i Frontline. Vis mer

Vil unngå russiske havner

Frontline-sjefen skriver videre at de nå vil avstå fra å seile til havner kontrollert av Vladimir Putins Russland.

– I denne eskalerende situasjonen unngår vi selvfølgelig å seile til russiske havner, forteller Lars Barstad til E24.

«Front Cougar» er et om lag 250 meter langt tankskip produsert i Kina. Det eies av et «single purpose»-selskap som igjen kontrollers av børsnoterte Frontline Ltd., hvor John Fredriksen er dominerende eier.

Torsdag kveld ligger skipet på reden ved svartehavsinnseilingen til Bosporos-stredet og Istanbul.