Mowi deler ut 724 millioner i utbytte etter rekordår

Den norske oppdrettsgiganten slo inntektsforventningene i fjerde kvartal og varsler ekstraordinært utbytte.

VERDENS STØRSTE: Lakseselskapet Mowi er verdens største oppdretter av atlantisk laks. Milliardæren John Fredriksen er største eier. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Mowi omsatte for 1,15 milliarder euro i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet at oppdretteren hadde inntekter på 1,08 milliarder euro (10,9 milliarder kroner) i fjerde kvartal, om lag på samme nivå som året før, ifølge Bloomberg.

Styret i Mowi foreslår å dele ut et kvartalsvis utbytte på 1,4 kroner per aksje, totalt 724 millioner kroner. Av dette er 1,0 krone per aksje ordinært utbytte og 0,40 kroner ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.

– Det er svært gledelig at vi klarer å utnytte konsesjonene våre i Norge bedre enn tidligere og bedre enn gjennomsnittet for næringen. Dette har lagt grunnlaget for de rekordhøye volumene våre i 2021 på 466.000 tonn, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Nærmer seg 500.000 tonn

Det operasjonelle driftsresultatet endte på 146 millioner euro (tilsvarende 1,5 milliarder kroner) i fjerde kvartal, i tråd med en tidligere oppdatering. Det er nesten en tredobling fra 49 millioner på samme tid i 2020.

Resultatet ble dratt ned med 8 millioner euro på grunn av ekstraordinær dødelighet i Øst-Canada.

Selskapet slaktet 115.000 tonn laks i fjerde kvartal, og for hele 2021 ble det ny rekord på 466.000 tonn. Tidligere hadde selskapet et slaktemål for 2021 på 455.000 tonn, og 460.000 tonn i 2022.

«Selv om slaktemålet for 2022 er 460.000 tonn, er Mowis kapasitet på godt over 500.000 tonn og slaktevolumene forventes å nærme seg dette nivået i løpet av de neste få årene», skriver selskapet nå.

Oppdrettskostnadene økte til 4,62 euro per kilo i kvartalet fra 4,59 euro i tredje kvartal.

Selskapet setter nå i gang et nytt spareprogram med mål om å kutte kostnader med 25 millioner euro i 2022.

Mowi-sjef Ivan Vindheim ser positivt på prisutviklingen fremover. Vis mer

Positiv prisutvikling

I fjerde kvartal var lakseprisene 49 prosent høyere i Europa enn på samme tid året før.

– Den sterke etterspørselen etter videreforedlede produkter har vært imponerende under pandemien, og nivåene fortsetter å være høye. Prisutviklingen for laks fremover ser positiv ut med forventninger om ingen tilbudsvekst i år, sier Vindheim.

– Mowi er godt posisjonert for å ta del i dette med sin integrerte verdikjede og lave kontraktsandel, legger han til.

Mowi viser til Kontali Analyses forventninger om null global forsyningsvekst i 2022, som under normale omstendigheter ville gi veldig god støtte til sterke laksepriser.

– Med fortsatt bedring i etterspørselen etter covid-19, har styret stor tro på de positive utsiktene for bransjen, og for Mowi spesielt.

Mowi regner med investeringskostnader (capex) på 300 millioner euro i 2022, hovedsakelig knyttet til oppdretten, etter at prosjektinvesteringer ble noe forsinket på grunn av pandemien.

Mowi er den klart største lakseoppdretteren på Oslo Børs med en markedsverdi på nær 122 milliarder kroner, etter en oppgang på 13 prosent så langt i år.

Milliardæren John Fredriksen er hovedeier.