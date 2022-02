Grieg Seafood vil gjenoppta utbyttebetaling

Lakseoppdretteren Grieg Seafood leverer litt svakere enn ventet på driften, men opprettholder slaktemålet for 2022.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame presenterer resultater for fjerde kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning. Vis mer

Grieg Seafood melder om et driftsresultat (EBIT) før verdijusteringer på 265 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra minus 16,3 millioner på samme tid i fjor. Salgsinntektene økte til 1,51 milliarder kroner fra 1,14 milliarder.

På forhånd var det ventet at driftsresultatet skulle stige til 295 millioner kroner, av en omsetning på 1,50 milliarder kroner, ifølge Infront TDN.

Selskapet varsler at det vil gjenoppta utbytteutbetaling i løpet av første halvår, men vil komme tilbake til størrelsen.

I snitt har Grieg et mål om å betale ut 30–40 prosent av resultatet etter skatt, justert for effekten av biologiske verdijusteringer. For coronaåret 2020 ble det ikke betalt noe utbytte.

– I fjerde kvartal fortsatte driften den positive forbedringen fra tredje kvartal, med bedre overlevelsesrater og et synkende kostnadsnivå, skriver Grieg-sjef Andreas Kvame.

Opprettholder slaktemål

Grieg slaktet 23.700 tonn i kvartalet og 75.600 tonn i hele 2021 (ekskludert Shetland, der virksomheten er solgt), ifølge en tidligere oppdatering.

Selskapet opprettholder sitt mål om å slakte 90.000 tonn i 2022, og venter å slakte 15.500 tonn i første kvartal.

– Utviklingen gjennom året har stort sett vært som forventet, med en gradvis nedgang i kostnadene i Norge mot 40 kroner per kilo, sier Kvame.

Snittprisen for norsk laks var 59,7 kroner per kilo i fjerde kvartal, 16,5 kroner mer enn i samme kvartal året før.

Totalt endte kostnadene på 47,2 kroner per kilo i 2021.

– I BC (Canada) har kostnadene vært for høye, men vellykkede tiltak har redusert effekten av skadelig algeoppblomstring sammenlignet med tidligere år, og vi forventer positive resultater fra disse initiativene fremover, tilføyer han.

Selskapet driver oppdrett i Finnmark og Rogaland i Norge, samt i Canada.

Normalisering

Coronapandemien har rammet laksemarkedet de siste to årene, med et skift fra hotell og restauranter til dagligvarebutikker. Nå ventes det at markedet normaliserer seg.

– Vi vil kanskje oppleve midlertidige nedstengninger, men vi tror forbruket under pandemien totalt sett har økt, ettersom forbrukerne har blitt vant til å tilberede laks hjemme, skriver Grieg.

– Kostholdstrender drevet av økt fokus på helse og bærekraft forventes å øke etterspørselen fremover, og bidra til et sterkt laksemarked. Uten tilbudsvekst i 2022, og med utsikter til fortsatt sterk etterspørsel, tror vi på økte markedspriser fremover.

Selskapet oppnådde en laksepris i kvartalet på 57,4 kroner per kilo, ned 1,0 krone fra tredje kvartal.

For 2022 venter Grieg investeringskostnader (capex) på 750 millioner kroner.

Totalt endte resultatet etter skatt på 792 millioner kroner, godt hjulpet av en verdijustering på fisken på 136 millioner kroner og inntekter fra salget av virksomheten på Shetland.

Grieg har en markedsverdi på i overkant av 11,5 milliarder kroner, etter en oppgang på 23 prosent på Oslo Børs så langt i år.