Vil ikke være en del av Salmar-driften

Laksebaron og Salmar-eier Gustav Witzøe (69) bekrefter for Intrafish at han planlegger en fremtid for selskapet uten at sønnen Gustav Magnar (29) er involvert.

IKKE INVOLVERT: Gustav Magnar Witzøe eier størsteparten av formuen i Salmar, men vil ikke være involvert i driften.

Witzøe-familien kontrollerer fremdeles størsteparten av Salmar gjennom investeringsselskapet Kvarv.

I et intervju mandag forteller Witzøe at han planlegger selskapets fremtid uten at sønnen vil være involvert i driften.

– Jeg har en sønn som har vært tydelig på at han fremover ser for seg en aktiv forvaltningsrolle, fremfor å være med i produksjonen, som jeg har vært. Så har vi fantastiske ansatte. De må få slippe til, sier Witzøe til IntraFish.

På spørsmål om sønnen vil flytte til Sveits svarer faren:

– Det må du spørre ham om. Han er myndig.

LAKSEGRÜNDER: Styreleder i Salmar Gustav Witzøe sier sønnen ikke vil være involvert i driften av selskapet.

Blant verdens rikeste

Gustav Magnar Witzøe har vært blant Norges aller rikeste siden han i 2006 fikk overført det meste av Salmar-verdiene fra faren. Han eier over halvparten av aksjene i selskapet.

Witzøe senior var på det tidspunktet redd for konsekvensene av en potensiell arveavgift.

I 2021 hadde junior en inntekt på 1,2 milliarder kroner, 19,8 milliarder kroner i ligningsformue og 552 millioner kroner i utlignet skatt.

Han er også blant verdens aller rikeste under 30.

Avviser ikke å flytte til Sveits

I intervjuet med IntraFish avviser ikke Witzøe at han og familien vil flytte til Sveits. Han peker på regjeringens nye grunnrente, den såkalte lakseskatten, som hovedårsak til at han nå vurderer om han skal følge et titalls rikinger som har oppsøkt bedre skattevilkår sør i Europa.

– Det er særlig investeringene i videreforedling og annen landbasert industri som del i det grønne industrielle skifte det vil bli skadelidende hvis forslaget blir vedtatt, og regjeringen er jo åpen på at formålet er å inndra det meste av overskuddene i norsk havbruk fremover. Man trenger ikke økonomisk utdannelse for å skjønne at disse pengene ikke kan brukes to ganger, sier Witzøe.

På direkte spørsmål om han selv vurderer å flytte, svarer han at han er bevisst på at det ville beholdt store verdier i selskapet.

– Nei, man vet jo aldri. Det er mange som flytter til Sveits, og for oss i Kverva-sfæren kunne vi i så fall årlig ha beholdt flere hundre millioner kroner i våre selskaper for å skape arbeidsplasser og industri i Norge, sier Witzøe og viser til at med kraftig økning av den særnorske formuesskatten flytter mange eiere ut av Norge for å slippe å tappe sine bedrifter for kapital.