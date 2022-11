Salmar-styreleder: – Et svik mot en hel næring

Salmar-gründer og laksemilliardær Gustav Witzøe hevder finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsikret ham om at lakseskatten «var lagt bort» under valgkampen i 2021.

Gustav Witzøe på Debatten på NRK torsdag kveld.

Salmar-styrelederen uttalte seg for første gang offentlig om regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk på «Debatten» på NRK torsdag kveld.

På debattsendingen sa Witzøe at finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde forsikret ham om at grunnrenteskatten var lagt bort, under et valgkampbesøk på Frøya sommeren 2021.

– Han kom for å gjøre sine hoser grønne. Han sa at «nå er grunnrente skatten lagt bort». Elleve-tolv måneder etterpå har de plutselig innført grunnrenteskatten. Det er et svik overfor en hel næring, sa Witzøe.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til E24 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Witzøe.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg har veldig stor respekt for Witzøe, og de enorme verdiene han har skapt, men mener at fremover må mer av de inntektene deles med fellesskapet, sier Vedum.

– Ønsker å bidra mer

Programleder Fredrik Solvang konfronterte Witzøe med at Salmar siden oppstarten har fått «låne havet nær sagt gratis».

– Ja, og vi har betalt for det. De siste tre årene har vi i Salmar investert cirka 7 milliarder kroner å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Vi har tatt ut seks milliarder i utbytte fra selskapet, hvor mesteparten har gått til å betale formuesskatt, svarte Witzøe.

Salmar-grunnleggeren la til at selskapet i samme periode hadde brukt fem milliarder kroner i ulike lokalsamfunn. Etter Vedums besøk på Frøya, investerte selskapet to milliarder kroner på Senja og i Tjuin i Steinkjer kommune, fortalte Witzøe og slo fast:

– Dette er investeringer vi ikke hadde gjort hvis Vedum hadde vært ærlig med oss den gangen han var på Frøya.

På direkte spørsmål fra programlederen svarte Witzøe at han aldri hadde sagt at han var imot å betale mer skatt.

– Jeg føler at vi allerede bidrar av vår rikdom, og vi ønsker å bidra mer. Men det må være forutsigbart, og så må det være slik at vi kan utvikle næringen vår og kystsamfunnene, svarte Witzøe.

Droppet Vedum-møte

Tidligere torsdag ettermiddag ble det kjent at landets fem største oppdrettsselskaper, deriblant Salmar, hadde takket nei til et møte om grunnrenteskatten med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Da han ble spurt om hvorfor Salmar ikke ville delta på møtet, svarte Witzøe:

– Den politiske ledelsen her i Oslo forsøker å splitte næringen. De inviterer bare de store selskapene. Men i norsk oppdrettsnæring står vi sammen, store som små.

På møtet, som finner sted fredag, vil kun bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene møte opp.

– Jeg synes det er dumt og overraskende at selskapene ikke ønsker møtet og heller sender noen som gjør lobbyjobben for dem, uttalte finansminister Vedum til NTB om at oppdrettsselskapene har valgt å droppe møtet.

Grunnrenteskatt på havbruk I slutten av september meldte regjeringen at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Ekstraskatt på oppdrett ble utredet tilbake i 2019 , og utvalget som så på det den gang foreslo å innføre grunnrenteskatt. Det ble ikke innført da. Vis mer

Har varslet permittering av 851 ansatte

Etter at forslaget om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen ble lagt frem i slutten av september, har to av landets største oppdrettsselskaper sendt ut varsel til sine ansatte om at de kan bli permittert.

Mandag sendte Salmar permitteringsvarsel til 851 ansatte. Varslene omfatter 748 ansatte ved Innovamar på Frøya, og 103 ansatte ved Innovanor på Senja.

Laksegiganten uttalte at permitteringsvarslene i hovedsak skyldes at regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

Under debatten bekreftet Witzøe dette, og sa at regjeringens skatteforslag skaper usikkerhet til hvordan laksen skal prises.

– Det er ingen som vil kjøpe noe de ikke vet prisen på, uttalte Witzøe.