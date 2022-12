En dag med lakselobbyen: – For det første vil jeg korrigere ordet lobby

En kort historie om motstand mot lobbybegrepet – og om drapstrusler, kystkultur og Oslo-eliten.

LAKSELOBBYENS LOBBY: E24 fikk tilbringe en dag i lakselobbyens lokaler i Oslo. Her representert ved Kristin Langeland, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO-foreningen Sjømat Norge.

– Jeg er så opphengt i den Harry og Meghan-dokumentaren nå.

Direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Kristin Langeland i Sjømat Norge setter i gang kaffemaskinen i Næringslivets Hus i Oslo. Klokken er halv ti, og den mye omtalte lakselobbyen har gått med på å slippe E24 inn i løvens hule - i en hel dag.

SAMLA LAKS: Karikaturtegninger av tidligere Sjømat Norge-sjefer pryder lakselobbyens lokaler i Næringslivets Hus på Oslos vestkant.

Men først, en diskusjon om en annen mye omtalt sak i 2022: Prins Harry og hans relativt ferske ektefelle Meghan Markles opprør mot det britiske kongehuset. Hollywood mot Buckingham Palace. Følelser, TV-kameraer og rasismeanklager mot stiv, århundregammel kommunikasjonsstrategi.

Folket er splittet mellom «Team Meghan» og «Team Kongehus». En lang rekke kritikere mener paret er for privilegerte til å fylle spalteplass med tårevåt klaging.

– Det er kjempeinteressant fra et kommunikasjonsståsted, måten Meghan og Harry forteller sin historie. Det har blitt en greie i vårt samfunn at man snakker om min sannhet. «Dette er min sannhet». Er vi ikke opplært til at sannheten skal være objektiv?

– Har dere vurdert å kopiere noe Meghan-strategi i lakselobbyen?

– Det er derfor jeg ser på, for å lære noe av Meghan og Harry. De har virkelig lykkes i å vinne alles hjerter, sier Langeland sarkastisk og tar dagens første slurk kaffe.

– Jeg gleder meg til å få «Sjømat Norges sannhet».

– Ja, den får du i dag. Jeg har lært av en psykologvenninne at du alltid skal si «min opplevelse» er sånn og sånn. For opplevelser kan variere, som Buckingham Palace kunngjorde i en kort pressemelding etter det intervjuet Harry og Meghan gjorde med Oprah.

– Kommuniserer de godt, Buckingham Palace?

– De følger jo det de alltid har gjort, «never complain, never explain». Nå er det ikke det vi gjør, akkurat, sier Langeland.

Hersketeknikk og «Min opplevelse»

Etter at regjeringen i høst meldte at grunnrenteskatt på havbruk blir innført fra 1. januar 2023, har det blitt nok av både klaging (forslaget er ikke godt nok utredet, det kom brått på, det skaper usikkerhet) og forklaring (kontraktsmarkedet dør, bunnfradraget fungerer ikke, investeringene blir borte, staten får sopt inn langt mer penger enn beregnet).

Da et lignende forslag ble lagt i skuffen i 2019, fikk lakselobbyen æren. Men Sjømat Norge vil ha seg frabedt å bli redusert til en mørk, skummel påvirkningsmasse, laksebaronenes lakeier.

IKKE SKJULT: Sjømat Norge er lei av å bli fremstilt som skumle påvirkningskrefter som opererer i det skjulte. Her kan man skimte Erna Solbergs tidligere spinndoktor Peder Egseth, nå næringspolitisk sjef i Sjømat Norge.

Grunnrenteskatt på havbruk Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Den trer i kraft 1. januar 2023.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Vis mer

Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark vil gjøre det helt klart idet E24 møter på ham på kontoret:

– For det første vil jeg korrigere ordet lobby.

Og faktisk jobber Sjømat Norge med mye annet enn laks, understreker Langeland, før hun introduserer en forbipasserende fagsjef som «Laks, nei, LARS».

GLADLAKS: Fagsjef for miljø og helse Lars «Laks» Haneborg tar seg en kopp kaffe etter tematisk korrekt introduksjon.

– Hvorfor vil dere ikke kalles lakselobby?

– Kall oss hva du vil. Men det er en form for hersketeknikk, sier Langeland.

Hun er frustrert over Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedums forakt for PR-bransjen. Og over å ha fått æren for kystens fakkeltog for laksemilliardærer.

– Det var tillitsvalgte! Rørsla!

– Fikk de ikke noen innspill engang? Er det ikke dere som trekker i trådene?

– Sett fra Oslo, finnes det ingen annen forklaring enn at her må det være en lobby, et «velsmurt apparat». Men ser du det fra kysten, så er folk reelt bekymret for jobbene sine og lokalsamfunnet sitt.

– Er det så galt å fremstå som mektig?

– Da er vi tilbake på hersketeknikken. Hvis den makten din er med på å undergrave saken, fordi du er så mektig at hvis du svinger pisken, så får du gjennomslag ... Da er det noe udemokratisk og ekkelt ved det, sier Langeland.

– Det er også en oppfatning i Oslo om at kystpolitikere, de tenker ikke sjæl. De får en telefon fra Ystmark her, han sier hva de skal mene, hvordan de skal sørge for at våre folk får beholde mest mulig av pengene sine sjæl. Hvilken kystpolitiker hadde sagt ja, perfekt, det gjør vi?

– Dette dreier seg jo om noen av Norges rikeste mennesker, er det ikke naivt å tenke at penger ikke er makt? Er det helt utenkelig at Gustav Witzøe har noen innvirkning på kystpolitikere?

– Penger kan kjøpe makt. Men Norge er ikke et korrupt land, og det du snakker om der er korrupsjon. Faglig etterrettelighet må ligge til grunn, det er ikke som om vi går til politikerne med regnestykker eller fakta som ikke stemmer.

– Driver dere ikke med noen form for spinn?

– Jeg skjønner at folk tenker at noe må være feil, for fagøkonomer sier at dette er god og nøytral skatt og at alt vi sier er bløff og trusler. Det er jo også en spinn.

– Ja, alle driver med spinn?

– Da er vi tilbake til Meghan og Harry – alle forteller sin historie.

Langeland legger hånden på brystet, lever seg inn i patosen.

– Miiin opplevelse. Min sannhet! Forskjellen på vår sannhet og fagøkonomenes sannhet er at de forholder seg til teori. Vi forholder oss til virkeligheten og verdikjeden.

MIN SANNHET: Direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Kristin Langeland mener sannheten ser annerledes ut fra merdkanten enn fra landets universiteter - og fra Oslo.

– Det er sjømatrådet man skulle jobbet i

Etter en kort telefonsamtale med samfunnskontakten i lakseselskapet SinkabergHansen om virkelighet og verdikjede, står et videomøte med Norges sjømatråd i Langelands kalender. For dem er usikkerhet rundt grunnrente noe fjernere – de skal promotere norsk sjømat i inn- og utland.

Og folk liker norsk laks mye bedre enn de liker norske laksemilliardærer, det kan Sjømatrådet være enige med Langeland i. Folket vil både spise laks og de rike.

– Men omdømmet til næringen er det nesten dere som må jobbe med, sier markedsføringsdirektør Camilla Beck i Sjømatrådet.

– Faen, sant det, sier Langeland.

GJØR ALLE TIL LAKS: Direktør for markedsføring Camilla Beck og direktør for region Norden Trym Eidem Gundersen i Norges Sjømatråd informerer om hvor populær norsk sjømat er i utlandet.

Etter en optimistisk fremlegging av hva årets trend-retter i Sverige er (pokebowl, sushi, taco – som faktisk også kan være fisketaco), legger Langeland på og sukker.

– Det er jo Sjømatrådet man skulle jobbet i. Om man ikke er like avhengig av det politiske kjøret som meg, da.

Kystkultur og drapstrusler

En halv dag med lakselobbyen er gått, Langeland må i et møte E24 ikke får være med i. Vi forsikres om at det ikke er et skummelt skurkemøte om hemmelig påvirkningsarbeid, men et møte om NHOs årskonferanse.

Prosjektleder Janicke Eckhoff får ansvaret for å vise frem NHOs kantine, samt Sjømat Norges prosjekt «Next Generation». Gammel kommunikasjonsstrategi må ut hvis bransjen skal nå de unge – både de unge juristene som liker naturvin, og de unge i praktiske yrker (de liker øl).

LOBBY-SMOLT: Prosjektleder for «Next generation» Janicke Eckhoff skal få de unge engasjert i sjømatnæringen.

Tilbake på møterommet er sjefen selv, Geir Ove Ystmark, tilbake.

Han forteller om modellen de ønsker seg fremfor den regjeringen og Havbruksutvalget har foreslått – modellen Færøyene har testet. Temperaturen stiger mens temaer som skatteplanlegging, økonomisk kriminalitet og superprofitt kommer på bordet. Før det koker over, må vi heller over på parterapisporet.

FRA LEVRA: Kanskje er kystkulturens «slå i bordet»-strategi på vei til å gå ut på dato, reflekterer Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

Sammen med vindmøller har laks nådd topplista over kontroversielle temaer å uttale seg om i samfunnsdebatten. Og E24 har kunnet melde om forskere som ikke orker å jobbe med havbruk lenger, fordi næringen er så hard.

– Dere kan virke helt gærne innimellom. Eller engasjerte, som jeg ville sagt hvis jeg var PR-rådgiver. Hvorfor er dere så hårsåre?

– Engasjerte, ja, sier Ystmark entusiastisk.

– Det kan godt hende vi er for hårsåre. Vi er vant til å bli angrepet, mens vi føler vel at vi er med på å bygge et norsk industrieventyr. Det er litt som et barn som kommer hjem med noe de har laget på skoleverksted, og så sier pappa at det var ikke så fint.

Ystmark ler.

– Så kan det også være noe med kystkultur. På godt og vondt. Det er en kultur hvor du sier ting rett fra levra, slår i bordet. Kanskje har det gått ut på dato, sier han.

Ystmark og Langeland kunne tenke seg litt parterapi – kanskje spesielt med leder for Havbruksutvalget og tydelig samfunnsdebattstemme, samfunnsøkonom Karen Helene Ulltveit-Moe.

– Sist jeg møtte henne, sa jeg takk for nå og at vi ses sikkert snart. Da svarte hun «Det håper jeg blir lenge til», sier Ystmark.

– Det er hardt på begge sider?

– Det har eskalert, og det er nok blitt personlig også. Jeg er ekstremt engasjert, Ulltveit-Moe er ekstremt engasjert ...

– Du skal ikke se bort fra at hun har fått noen stygge meldinger fra næringen?

– Det har hun helt sikkert, sier Langeland.

– Men jeg har også fått stygge meldinger, uten at jeg tar dem helt på alvor, sier Ystmark.

– Fra næringen?

– Nei.

– Fra Vedum?

– Nei, men altså, i forrige uke fikk jeg en melding: «Jeg skjønner ikke hvorfor du er så opptatt av jordisk gods, for dit du snart skal ...»

– Vi fascineres stadig over hvorfor temperaturen er så høy. Jeg tror det er en kombo av penger, naturressurser, by og land, parallelle virkeligheter... Det er derfor det blir så sinnssykt, sier Langeland.

Mellom Meghan og Buckingham Palace

Ystmark trekker på skuldrene av drapstruslene, tegner en graf på veggen over flyttbare ressurser, understreker at han frykter tapt norsk konkurransekraft hvis grunnrenteskatten ikke fungerer som tenkt, før han skal rekke et fly til Nord-Norge.

GRAFLAKS: Kristin Langeland kan informere om at Sjømat Norge-sjefen har en imponerende kompetanse innen multitasking: Han kan både tegne graf over flyttbare ressurser og snakke engasjert om debattklima og drapstrusler samtidig.

På skjermen dukker Sjømat Norges kommunikasjonssjefer opp. E24 benytter sjansen til å spørre om ikke lobbykampanjen er for lite lystig denne gangen – hvor er laksekostymet de lånte ut til kystpolitikere i 2019? Det meldes om at det er i Bergen.

LURVETE: Vestland Høyre-politiker Tom Georg Indrevik fikk låne Sjømat Norges laksekostyme under partiets landsmøte i 2019. Nå rapporteres det om at kostymet er for gammelt og lurvete til å vises frem.

Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram setter en stopper for at det skal rotes frem for fotografen.

– Den er så lurvete og gammel, nei, HALLO, ropes det fra skjermen i Trondheim.

Sjefene sier seg enige i at laksebaroner og øvrige næringsrepresentanter er for lite til stede i debatten selv, tross enkelte seanser med Salmar-eier Gustav Witzøe på NRK. Kanskje er det derfor de virker som skumle mørkemenn, spekulerer Haram.

LUKKET MERD: Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Trondheim og kommunikasjonssjef Hanna Rørtveit i Bergen i digitalt møte om kommunikasjonsstrategi. Haram har mast mye på næringen om at de må være mer åpne og synlige.

– Jeg har prøvd å si det i et tiår, de må åpne mer opp. De kan ikke sette en administrerende direktør som kontaktperson, og så tar han ikke telefonen. Men de skjønner det ikke, sier Haram.

– Sånn sett står vi midt mellom Meghan og Harry og Buckingham Palace, sier Langeland.