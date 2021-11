Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene

Villaksbestanden i Norge er nå offisielt truet, etter en halvering i løpet av de siste 40 årene.

Den norske villaksen er nå rødlistet for første gang. Listen er en oversikt over arter som i nær fremtid er truet i Norge.

«Innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene mot laksen, infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en betydelig trussel», heter det nå i Artsdatabanken.

– Hovedårsaken til at arter havner på rødlista er at vi ser en tilbakegang, sier Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim til NRK.

Andre store trusler mot laks er vannkraftregulering, andre fysiske inngrep, sur nedbør og den fremmede fiskearten pukkellaks, men for disse vurderes risikoen for fremtidig redusert produksjon og tap av enkeltbestander som lavere enn for faktorene knyttet til lakseoppdrett.

Målet for forvaltningen i Norge er at laksebestandene skal oppnå minst god kvalitet etter kvalitetsnormen for villaks. Denne normen sier at hver bestand skal ha nok gytefisk til å oppfylle gytebestandsmålet, ha et høstbart overskudd og at bestandene ikke skal være negativt påvirket genetisk fra innkryssing av rømt oppdrettslaks.

Ved siste vurdering nådde bare 20 prosent av de vurderte bestandene opp til målet.

Antallet laks halvert

Artsdatabanken viser til at antallet voksne laks som kommer tilbake fra havet hvert år er mer enn halvert, med en nedgang på 51 prosent i perioden 1983 til 2019.

«Dersom nedgangsraten i perioden 1983–2019 legges til grunn, blir nedgangen i løpet av tre generasjoner mellom 21 og 25 prosent. Dette gir vurderingen nær truet», heter det i den oppdaterte listen.

Problemene med lakselus, rømming og infeksjoner er kjente og kostbare utfordring i oppdrettsbransjen.

Den forrige regjeringen har også tatt til orde for å få mer fjordoppdrett inn i lukkede anlegg for å få bukt med problemene. I høst ble det også lansert en handlingsplan for å bevare den truede villaksen.

Også villreinen vil ifølge statskanalen havne på rødlista. De skriver at det fremdeles er såkalt arealinngrep som påvirker artene mest.

– Men den store endringen er at mange arter blir truet av klimaendringer. Det er en ganske dramatisk endring siden sist gang, sier Henriksen.

