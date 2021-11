Mowi betaler ut 724 millioner i utbytte – øker slaktemål

Den største lakseoppdretteren på Oslo Børs venter å øke slaktevolumet til 460.000 tonn neste år fra 455.000 i år.

Oppdrettsgiganten Mowi rapporterer at det operasjonelle driftsresultatet steg til 131 millioner euro (1,29 milliarder kroner) i tredje kvartal, i tråd med en tidligere oppdatering, og opp fra 80 millioner euro i samme kvartal året før.

Inntektene steg til 1,035 milliarder euro, som er ny rekord for denne tiden på året, fra 958 millioner på samme tid i fjor.

Økningen i etterspørsel etter laks har fortsatt i tredje kvartal med økt aktivitet i restaurantmarkedet og fortsatt rekordhøyt salg innenfor dagligvare, noe som også har gitt høyere priser.

Basert på resultatet for tredje kvartal vil selskapet betale ut 1,4 kroner per aksje, tilsvarende 724 millioner kroner. Av dette er 0,93 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,47 kroner ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.

Før dagens resultat varierte utbytteforventningene fra 0,79 kroner til to kroner, ifølge TDN Infront.

– Det er gledelig å se den sterke bedringen i markedet mot pre pandeminivå. Den estimerte verdien av laks konsumert globalt i tredje kvartal økte med mer enn 30 prosent sammenlignet med fjoråret og nådde et nytt rekordnivå. Dette er særlig imponerende gitt at ikke alle markeder er fullt tilbake etter pandemien, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Totalt endte resultatet på 23,2 millioner euro, ned fra 95 millioner i fjorårets tredje kvartal. Justering av verdien på fisken i anleggene trekker ned med 53 millioner euro, mens det i fjor ga et løft på 37 millioner euro.

Venter å øke slaktevolumet

I løpet av kvartalet ble det slaktet 117.115 tonn.

Ved forrige kvartalspresentasjon oppjusterte Mowi slakteprognosen for hele 2021 til 450.000 tonn. Nå heves den ytterligere til 455.000 tonn, som tilsvarer en økning på 15.000 tonn sammenlignet med fjoråret.

Forventet slaktevolum for 2022 er 460.000 tonn. Det er 9.000 tonn mindre enn analytikerne ventet på forhånd, ifølge Infront.

– Vi har en klar vekststrategi og Mowi Farming har et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500.000 tonn med dagens konsesjoner. Det er derfor gledelig at vi går mot nok et rekordår i 2021 med henhold til volumer for Mowi Farming, sier Vindheim.

Økte råvarepriser

Selv om totale kostnader økte fra samme tid i fjor, er produksjonskostnadene i Mowis to største områder, Norge og Skottland, relativt stabile.

«Prisene på råvarer til fôr har økt den siste tiden, men mye av denne inflasjonen tror vi er drevet av forbigående faktorer. Til tross for inflasjonen man ser for tiden, har Mowi fortsatt et betydelig uutnyttet potensial for å kutte kostnader gjennom hele verdikjeden», skriver selskapet.

Mowi er verdens største oppdretter av atlantisk laks, og det klart største sjømatselskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på drøye 123 milliarder kroner.

Milliardæren John Fredriksen er hovedeier i selskapet med en andel på rundt 14 prosent.