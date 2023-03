Høyres nestleder: – Veldig vanskelig å se at Høyre og regjeringen blir enige

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim har ingen tro på at Høyre blir enige med regjeringen i et bredt forlik om grunnrenteskatt på havbruk.

Henrik Asheim, nestleder i Høyre er avvisende til regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det er veldig vanskelig å se at Høyre og regjeringen vil bli enige, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim til E24.

Han viser til at Høyre på sitt landsmøte vedtok at det må utredes flere alternative modeller til regjeringens forslag

Han avviser at det er aktuelt å gå med på regjeringens modell. Eventuelle varianter av forslaget er heller ikke aktuelt, ifølge nestlederen

Asheim sier at en Færøyene-modell med en produksjonsavgift kan være aktuell for Høyre. Færøyenes ordning er slik at skatten blir høyere jo høyere lakseprisen er

I det ferske forslaget jekker regjeringen blant annet ned skattesatsen til 35 prosent, fra 40 prosent i det opprinnelige forslaget fra i fjor høst.

Les på E24+ Kjøp oppdrettsselskaper som satser og investerer

– Nå har regjeringen lagt frem det de mener er modellen vi skal ha. Litt endret i prosenter, men den samme som var på høring. Det er som vi sa på landsmøtet, en modell vi ikke kan gå inn for, sier Asheim.

– Det som må bli resultatet av behandlingen er at regjeringen får beskjed av Stortinget om å utrede flere modeller.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa til E24 at han ville gi Høyre et par timer før han konkluderer med om de «melder seg ut eller inn».

– Dere har nå fått et par timer til å vurdere muligheten for et bredt forlik. Hvordan stiller du deg til regjeringens forslag?

– Vår holdning er at når de baserer seg på den samme modellen som var på høring og som vi er uenige i, så må stortinget utrede flere modeller.

Dette er lakseskatten Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på bruk av fellesskapets verdier – som å utnytte vassdrag eller vind til kraftproduksjon, eller fjorder til oppdrett. Regjeringen vil ha 35 prosent skatt på oppdrett av ørret og laks, som er lavere enn i høringsnotatet der det lå inne en skatt på 40 prosent. Regjeringen forslår at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser. I 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Rådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Forskriften om et slikt prisråd sendes på høring. Regjeringen foreslår et bunnfradrag på 70 millioner kroner for å sikre at det bare er store selskaper med store overskudd som betaler grunnrenteskatt. Dette er høyere enn i høringsnotatet, der det var skissert et bunnfradrag på enten 54 millioner eller 67,5 millioner kroner. Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes. Skatten har virkning allerede fra 1. januar 2023. Halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren. Produksjonsavgiften settes til 90 øre per kilo, og kan trekkes fra i fastsatt grunnrenteskatt krone for krone. Avgiften skal gi stabile inntekter til vertskommunene og -fylkeskommunene. Da lakseskatten ble sendt ut på høring kom det inn rundt 420 høringsinnspill. Vis mer

Les også Tøff vei til bredt forlik om lakseskatten

Vil ha modell fra Færøyene

Asheim trekker frem modellen fra Færøyene. Den er basert på en produksjonsavgift. Denne blir høyere jo mer lakseprisen stiger, og tar ikke hensyn til om selskapene leverer overskudd eller ikke.

Grunnrenteskatten som nå er lagt frem svinger derimot i takt med selskapenes overskudd.

– Vi har sagt i helgen at det kan være aktuelt, og at vi isteden vil innføre et system som næringen er mer positive til, med samme proveny provenystatens inntekter.

Les på E24+ Syv spørsmål og svar om lakseskatten

Interessant for næringen

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge representerer sjømatnæringen. Han sier til E24 at han ønsker seg en utredning av modellen fra Færøyene, og at han synes den er interessant.

– Regjeringen bør se på flere modeller og hvordan de fungerer for havbruket. Erfaringene med den færøyske modellen har vært gode på Færøyene, sier han.

– Betyr det at dere tror modellen vil fungere godt også i Norge?

– Modellen vi landet i forrige periode fungerte godt og ga store inntekter på salg av vekst. Den færøyske modellen er en videreutvikling av denne, og kan være bedre, sier han.

Færøyene sendte for øvrig denne måneden et forslag på høring om å øke sine skatter på havbruk, ifølge IntraFish.

– Uspiselig

Høyreordfører Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra kommune tviler på at det blir et forlik med Høyre.

– Høyre har avvist grunnrenteskatten. Hva bør partiet gjøre nå, når regjeringen inviterer til et bredt forlik?

– Jeg var med på uttalelsen mot grunnrenteskatten som var sendt inn fra 46 ordførere. Jeg forholder meg også til at Høyre landsmøte har sagt sitt rundt denne saken. Nå får vi se om det kan ende med et forlik eller ikke, sier Nilssen til E24.

– Var det klokt av Høyre å lukke døren for grunnrenteskatten?

– Det er flere måter å se på dette på. For meg var forslaget fra regjeringen uspiselig. Så er det endret litt nå, men vi trenger nok litt tid til å fordøye dette forslaget og se hva vi bør gjøre fremover, sier Nilsen.

– Bør regjeringen og SV få avgjøre denne saken alene?

– Hvis de vedtar dette så får de jo stå for det. Så har Høyre sagt at man i så fall må se på det igjen i 2025. Det er alltid gunstig med et bredt forlik i Stortinget, men ikke for enhver pris. Det er små justeringer som er gjort i forslag så langt, så det skal nok mye til for å få til et forlik, sier han.

Høyreordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune.

– Forstår ikke hvordan

Høyreordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune i Nordland har blant annet havbruksbedriften Egil Kristoffersen & Sønner i sin kommune. I tillegg bor Firda Seafood-eier Ola Braanaas i kommunen av skattehensyn.

– Grunnrenteskatten som ble lansert og de endringene som er kommet nå, avviser vi. Vi har pekt på helt andre typer modeller, sier Pedersen til E24.

Han ønsker å vise respekt for Høyres landsmøtevedtak om å si nei til grunnrenteskatten, selv om det potensielt skulle føre til at SV og regjeringspartiene banker gjennom saken uten noe bredt forlik.

– Jeg skjønner problematikken med SV, men jeg er blant dem som peker på vedtaket vårt på landsmøtet. Jeg forstår ikke helt hvordan man skal komme rundt det, sier Pedersen.

– Så det blir ikke forlik om en grunnrenteskatt med Høyre?

– Kommer det andre forslag på bordet, så kan Høyre være med å diskutere dem. Denne næringen må fortsette å vokse. Jeg skal innrømme at dagens forslag er bedre enn det første, også for kommunene. Men vi er ikke helt fornøyd med dette forslaget heller, sier han.