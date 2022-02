Ukraina-invasjonen rammer norsk salg av fisk: – Kunder kansellerer kontrakter

Norge er Ukrainas største eksportør av sjømat. Nå rammes norske sjømatbedrifter av konflikten. – Ukraina er viktig for hele det norske markedet, sier sjømateksportør.

Lofoten Viking AS merker konsekvensene av Ukraina-konflikten. Selskapet holder til på Værøy i Lofoten, og eksporterer blant annet sild og makrell til Ukraina. Vis mer

– Norge er viktig for matsikkerheten til Ukraina, sier direktør Kjartan Svaland Tveitnes ved Norsk-Ukrainsk Handelskammer.

I fjor eksporterte Norge sjømat til Ukraina for 2,2 milliarder kroner.

– Nå er det viktig å sikre vareflyt, likviditet og finansiell støtte. Dette er en avgjørende tid for Ukrainas fremtid, sier han til E24.

Handelskammeret har over 100 medlemmer. Blant dem er Sjømat Norge, Norges største sjømatorganisasjon.

– Vi følger situasjonen tett og har ikke fått noen rapporter på at ting har stoppet opp, men at det er usikkerhet med tanke på transport inn i Ukraina, sier kommunikasjonssjef Øyvind A. Haram.

Han påpeker at situasjonen vil få konsekvenser for eksporten, og at det allerede er store utfordringer knyttet til handel med regionen.

Mister millionmarked

Lofoten Viking AS merker konsekvensene av Ukraina-konflikten allerede. De eksporter sild, makrell, lodde og rogn til Hviterussland og Ukraina.

Lofoten Viking AS har rundt 70 til 80 ansatte, og gikk over 1 milliard kroner i omsetning i 2021. Rundt 100 millioner kommer fra Ukraina. Vis mer

– Vi merket konsekvensene allerede i går morges. Kunder kansellerer avtaler og kontrakter. Dette kommer til å gå i store tap for oss som liten bedrift, sier leder Arne Mathisen.

– Men det mest tragiske er menneskelivene som går tapt, sier han.

Kommunikasjonssjef Øyvind A. Haram i Sjømat Norge. Vis mer

1,8 prosent av norsk sjømatmarked

Også i 2014 rammet konflikten i Øst-Ukraina norsk fiskeeksport.

Salget av norsk fisk til Ukraina falt med 45 prosent etter at president Viktor Janukovitsj ble styrtet. Fisk ble dyrere og ukrainere fattigere.

– Norsk sjømatnæring ble jo stengt helt ned med direkte eksport til det russiske markedet i august 2014, samtidig med at ukrainske fryselagre havnet midt i konfliktområde, sier Haram fra Sjømat Norge.

Til Ukraina eksporteres det laks, sild, ørret og makrell i hovedsak.

Ukraina står for i dag for 1,8 prosent av den totale eksportverdien av norsk sjømat.

– Erfaringer fra tidligere krigssituasjoner er at mat ofte blir prioritert og kommer frem til tross for at ting kan ta lengre tid, sier Haram.

Lofoten Viking AS-sjef Arne Mathisen forteller også at selskapet sliter med transportforsikring til Ukraina som følge av invasjonen. Vis mer

– Stor nervøsitet

I 2014 mistet Lofoten Viking AS tosifrede millionbeløp da Russland annekterte Krim-halvøya.

– Ukraina er viktig for oss, og for hele det norske markedet, sier Mathisen.

Ukraina har vært et voksende sjømatmarked for Norge siden 2012 da en frihandelsavtale sikret norske eksportører og investorer økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser.

Avtalen gir gode vilkår for norsk eksport av fisk og sjømat, ifølge regjeringens nettsider.

– Hva tenker dere om situasjonen?

– Det er veldig usikkert. Det er stor nervøsitet både for oss og kundene, sier Mathisen.