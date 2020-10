Grieg Seafood varsler kraftig smell – aksjen rett ned

Grieg Seafood melder om resultatsmell, prosjektutsettelse og mulig brudd på lånevilkår. Lakseaksjen ligger nå an til å notere sin verste børsdag noensinne.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame. Vis mer byoutline Amundsen, Paul S. / E24

Publisert: Oppdatert: 21. oktober 2020 14:45 , Publisert: 21. oktober 2020 13:36

Grieg Seafood varsler onsdag om at driftsresultatet (ebit) før verdijusteringer vil ende på minus 187 millioner kroner i tredje kvartal, mot et positivt resultat på 154 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det skyldes lavere spotpriser, høyere kostnader i British Columbia og 150 millioner kroner som er direkte relatert til avviklingen av driften på Isle of Skye, fremgår det.

Forhandlet med bankene

Selskapet melder også at det kan komme i brudd med lånevilkårene sine på grunn av utsikter til lavere inntjening på kort og mellomlang sikt.

Derfor har Grieg Seafood forhandlet med bankene sine og fått «endringer» i lånebetingelsene som løper ut tredje kvartal neste år.

«Covid-19-pandemien forstyrret laksemarkedet negativt, med et betydelig skifte i etterspørselen og lavere priser i sentrale markeder», skriver selskapet.

Samtidig utsettes deler av Newfoundland-prosjektet på grunn av coronaviruset og et usikkert marked. Investeringstempoet vil derfor senkes og konstruksjonen av post-smolt-fasiliteten dyttes frem i tid.

Det var i vinter at laksegiganten meldte om oppkjøpet i Canada, som innebærer eksklusive rettigheter for lakseoppdrett i Placentia Bay, et oppdrettsområde med et areal større enn Færøyene.

Historisk tung børsdag

Aksjen har vært svært tynget i år og er siden årsskiftet ned over 50 prosent.

Aksjen var ned 3,11 prosent til en kurs på 82,6 kroner før handelen ble stanset i påvente av meldingen. Lakseaksjen er etter handelen åpnet ned over 17 prosent til kurs 70,6 kroner.

Dersom fallet ender på over 15,60 prosent onsdag, vil Grieg notere sitt største daglige aksjefall i prosent noensinne, ifølge tall fra Infront.

Det meste Grieg-aksjen har falt prosentvis i løpet av en handelsdag var i september 2011.

Grieg Seafood har en markedsverdi på 7,8 milliarder kroner etter onsdagens kursras. Vis mer byoutline Infront/E24

Slaktet 21.200 tonn fisk

Samlet slaktevolum for Grieg i år er nå ventet å lande på 90.000 tonn, der 5.000 tonn er flyttet til 2021 for å optimalisere slaktevekt og tid til markedet.

I tredje kvartal var slaktevolumet på 21.200 tonn, litt under selskapets guiding.

Resultatfremleggelsen til selskapet for tredje kvartal er utsatt til 17. november.

