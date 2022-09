Får tusen kroner for én kongekrabbe: – Har aldri hatt bedre år

Fiskerne får rekordhøye priser og har tjent mer hittil i år enn i hele fjor.

TEINER: Fisker Hans Petter Rasmussen setter ut krabbeteiner i Porsangerfjorden. Han har krabbekvote på to tonn krabber, verdt rundt en millioner kroner.

Norske fiskere opplever rekordhøye priser og tidenes beste år i inntjening. Fiskerne har solgt fisk for over 14 milliarder kroner hittil i år. Det er mer er enn hele fjoråret totalt, og fire milliarder kroner mer enn på samme tid i fjor.

– Det blir et sjeldent godt år, på alle måter, sier fisker Hans Petter Rasmussen.

Han har fisket i 40 år, og fisket mer fisk noen å tidligere. Han har derimot aldri fått så høy pris for fisken som i år.

– Jeg har aldri hatt et bedre år. Jeg har aldri hatt så stor verdi som i år. Vi har fisket flere tonn tidligere, men aldri hatt fått så høy verdi for fisken som i år, forteller den erfarne sjarkfiskeren.

Krig og pandemi har ført til mangel på råvarer og kraftig prisøkning på fisk. Prisen på torsk har økt 50 prosent, fra 24 til 36 kroner kiloen. Torsk er den viktigste inntektskilden til de fleste fiskerne i Norge.

Én million på ei uke

Han er blant sjarkfiskerne i nord som har trukket vinnerloddet: en kvote på to tonn kongekrabbe.

Fiskerne får rundt tusen kroner per kongekrabbe. En vanlig kongekrabbe veier rundt 2,2 kilo. Kiloprisen har ligget på 480 kroner, prisen har dermed steget med 200 kroner og 70 prosent fra i fjor til i år.

– Det er nesten utrolig hvor gode prisene er. Det betales langt mer enn før. Det er markedet som bestemmer. I fjor tok vi krabbekvote på ei uke, i år bruker vi litt lengre tid, sier Rasmussen.

TORSK: Fisker Hans Petter Rasmussen leverer torsk på fiskebruket på Sørvær sør i Finnmark. Torsk er den viktigste inntekten for fiskere langs kysten. Prisen på torsk er økt med 50 prosent hittil i år.

Med litt flaks og godt vær kan sjarkfiskerne få opp kvoten på to tonn kongekrabber på ei uke, og dermed tjene rundt én million kroner i løpet av uka.

– Pengene fra krabbefisket er et betydelig tilskudd til årsinntekten vår, særlig for oss sjarkfiskere. Det er særlig viktig for unge fiskere, som har mer lån på båt og kvote enn det jeg har, sier fiskeren.

Tidenes rekordår

Fiskerne har satt nye rekorder år for år, ifølge direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag, som omsetter all villfisk fra Møre og nordover.

– Det har vært en enorm verdiøkning. Det er en fantastisk pris for kongekrabbe. og prisene går opp på alle fiskeslag. Det har vært en fantastisk verdiutvikling de siste årene, sier Haugland.

TUSENLAPP: Fisker Hans Petter Rasmussen får 1000 kroner per kongekrabbe han fisker i Finnmark.

Kombinasjonen av krisetider og en svak norsk krone har gitt fiskerne en ny gullalder man aldri før har sett maken til.

– Når det kommer til økonomi, blir dette trolig tidenes beste år for fiskerne, det er det ingen tvil om. Det er bare å takke og ta imot. Det er en fantastisk situasjon for fiskerinæringen, sier Haugland.

Samtidig som prisene går i været, øker også fiskernes kostnader til blant annet drivstoff.

– Prisen på bunkers har økt kraftig, så kostnadene trekker motsatt vei, men det spiser ikke opp hele gevinsten, sier Haugland.

– Men smilet går ikke fra øre til øre. Bakteppet for prisøkningen på fisk er krise, krig og galopperende inflasjon, legger han til.

LINE: Fisker Hans Petter Rasmussen kaster ut lina, snart følger krabbeteinen etter ut i Porsangerfjorden, der fiskerne ofte tar opp en krabbekvote på to tonn i løpet av ei uke eller to. Med dagens priser er to tonn krabbe verdt nær én million kroner for fiskerne.

– Det er et eventyr. Jeg må nesten klype meg i armen. Det er nesten for godt til å være sant, sier fisker Vidar Nygård, som har «rodd fiske», som man sier nordpå, i 33 år.

Han er på vei ut med sjarken fra Berlevåg i Finnmark når iTromsø snakker med han, klar til å sette teiner for å fangste kongekrabbe.

– Jeg er nesten halvveis i fiske, har en kvote på to tonn. Det er lett, fint fiske. Det blir nøyaktig én million kroner. Det er godt å tjene penger, sier Nygård.

Han forteller at det har vært mye dårlig vær og hardt arbeid på årets fiske etter torsk, og at krabbefiske er viktig inntekt for de minste kystbåtene.

MORGENSTUND: Fisker Hans Petter Rasmussen og en av sønnene står ved rekka på fiskebåten en tidlig morgen på vei ut til fiskefeltene.

– Det var knallhardt i vinter med et eventyrlig dårlig vær og knallhard innsats. Så krabbefisket er gull verdt, det er ingen tvil om det, sier Nyård.

Kongekrabbe koster nå 1000 kroner kiloet i butikkene.

Og prisene ligger an til å gå videre opp neste år. For da blir fiskekvotene mindre, og med mindre fisk ut i markedet, går prisen opp.