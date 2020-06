Høyeste laksepris siden før coronatiltak: – Den svake kronen har vært en airbag

Lakseprisen har steget betydelig den siste måneden og er nå på det høyeste siden mars. Samtidig har kronen styrket seg mot euro, noe som gir en brutal prisoppgang i EU. Fremover ligger det an til prisfall, venter Nordea Markets.

BRUTAL PRISOPPGANG: Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets frykter at prisoppgangen i Europa kan begrense aktiviteten i høst. Vis mer Gorm Kallestad, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 11. juni 2020 19:49

Prisen på eksportert laks er opp fem kroner på én uke til i overkant av 69 kroner per kilo, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er det høyeste siden mars, da det ble innført strenge smitteverntiltak over store deler av verden på grunn av coronaviruset.

Den siste måneden har prisen steget rundt ti kroner per kilo, men det er fortsatt et stykke igjen til årsbeste på drøye 78 kroner fra januar.

Lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets forklarer den bratte prisoppgangen med betydelig lavere volum.

– Da blir det en veldig skvis og litt panikk i spotmarkedet, sier han til E24.

Til tross for forsiktig åpning etter coronatiltakene, ble det forrige uke bare eksportert 13.442 tonn fersk laks. Det er et fall på 18 prosent fra uken før, og 13 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Varmere vær betyr mer fisk, lavere pris

Lakseprisene er normalt svært sesongpreget, med oppgang i første del av året og fall utover sommeren og høsten.

Laksemarkedet er imidlertid ekstremt sensitivt, og prisene har svingt voldsomt de siste årene som følge av uvanlige hendelser som sykdomsutbrudd, lus, alger, politiske restriksjoner eller pandemi, slik vi har sett i år.

Giskeødegård sier en kald mai i år har ført til dårligere tilvekst enn vanlig.

– Men nå som sommeren slår inn for fullt og sjøtemperaturen har steget kraftig, ligger det an til veldig god vekst og mye mer fisk. Det betyr også lavere priser, sier han.

Analytikeren påpeker også at lakselussituasjonen er veldig god for tiden, med lite lus i forhold til samme tid i fjor. Det betyr færre behandlinger, slik at fisken får være i fred og vokse, noe som også bidrar til økt slakt fremover.

Sterkere krone

Den norske kronen svekket seg markant til nye bunnrekorder i da coronakrisen eskalerte i mars. Den siste tiden har kronen kommet litt tilbake.

– Den svake norske kronen har vært en airbag, som har begrenset skadevirkningene. Når kronen styrker seg, mister man det supermomentumet som man hadde en tid tilbake, sier Giskeødegård.

Til tross for noe kronesvekkelse torsdag, er kronen med dagens kurs på 10,68 mot euro, over 15 prosent sterkere sammenlignet med bunnivåene fra mars.

– Vi har sett mye mer brutal prisoppgang i EU. På kort tid har fisken blitt veldig mye dyrere for innkjøperne, og det som skulle være med å stimulere til ny vekst, lar dermed vente på seg.

Fortsatt langt igjen til normalisering

Frykten er at de store matvarekjedene blir mindre motivert til å planlegge omfattende kampanjer til høsten når lakseprisen er så uforutsigbar.

– Når det er så store svingninger nesten over natten og ut av det blå, blir det risikabelt å planlegging i det hele tatt. Så selv om høyere priser er positivt for oppdretteren i det korte bildet, har det også en negativ side.

Mens lakseprisene i Europa er kraftig opp, er det fortsatt nedgang i USA og lave priser i andre land som Brasil og Russland.

Sjømatanalytikeren påpeker at selv om situasjonen holder på å normalisere seg i Norge, så er det fortsatt vesentlig lavere kapasitet på hotell og det er ingen cruisetrafikk. Mange land er også mye mer nedstengt enn Norge.

– Vi forventer at etterspørselen også de kommende månedene vil være svakere enn normalt. I tillegg vil det komme mye fisk senere i år, basert på det oppdrettsselskapene har guidet. Da vil prisene komme ned.

I andre halvår venter Nordea Markets et snitt på 45–50 kroner per kilo.

Fleksible selskaper ligger best an

Sånn som coronasituasjonen har utviklet seg, er det en fordel å kunne tilpasse produksjonen, for eksempel ved å foredle mer eller satse på fryst fisk.

I et slikt scenario trekker Giskeødegård frem selskaper med lave kostnader og fleksibilitet i produksjonen som vinnere, typisk Salmar og Mowi.

Grieg Seafood og Norway Royal Salmon, som ikke har egen foredlingskapasitet i Norge, vil derimot være mer prisgitt svingningene i markedet.