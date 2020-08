Podkast: Derfor saksøker 25 oppdrettsselskaper staten

Vestlandsoppdrettere vil tape store summer på ny regulering. Nå vil de utfordre myndighetene i retten.

SSB-direktør Linda Nøstbakken (til venstre), programleder Marie Misund Bringslid og Even Søfteland, som representerer de 25 selskapene som går til søksmål mot staten. Vis mer Montasje av Bård Bøe

Publisert: Publisert: 18. august 2020 09:56

I februar ble det nye trafikklyssystemet for havbruksnæringen skrudd på, og for oppdretterne mellom Nordhordland og Stad lyser varsellampene rødt.

Her er det så mye lakselus i sjøen at produksjonen må reduseres med 6 prosent, fire millioner fisk.

Går sammen mot staten

Reguleringen møter stor motstand fra næringen selv, og for første gang har 25 oppdrettere gått sammen om å saksøke staten.

De vil utfordre reguleringen av egen bransje, og mener forskningen som ligger til grunn for trafikklyssystemet er feil.

Episoden kan du høre her:

I denne episoden av podkasten Det vi lever av er det SSB-direktør Linda Nøstbakken og Even Søfteland, som representerer de 25 oppdrettsselskapene som går til sak, som er gjester.

Programleder er Marie Misund Bringslid.

– Politikerne bestemmer

Havforsker Mari Skuggedal Myksvoll er med i ekspertgruppen av forskere som har vurdert bærekraftig vekst til trafikklyssystemet.

– Det er viktig å holde fokus på hva som er forskningens rolle og hva som er den politiske rollen i denne saken, sier hun.

Myksvoll forteller at ekspertgruppen vurderer data fra både observasjoner og ulike modeller fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Sintef før de kommer med en totalvurdering for et produksjonsområdet. Deretter er det Nærings- og fiskeridepartementet som bestemmer hvilken farge et område skal få.

– Det er viktig å si at det ikke er forskerne som bestemmer fargen på et område, men Nærings- og fiskeridepartementet gjør det basert på forskernes vurderinger, sier hun.

Podkasten Det vi lever av er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I episodene tar vi opp temaer knyttet til noen av Norges viktigste næringer, som olje og gass, havbruk, skipsfart og grønn energi.

Episodene blir vekselvis spilt inn i Bergen og Stavanger.

