Aldri før har så mange skip vært uten arbeid i Norge

Koronakrisen gjorde at det ved årsskiftet var over 200 skip i opplag langs norskekysten, viser en fersk rapport fra Rederiforbundet. – Ekstremt krevende, sier Stavanger-reder Anne Jorunn Møkster.

Skip fra rederiet Solstad Offshore i opplag ved Karmøy høsten 2019. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– At 2020 var et krevende år for skipsfarten, vises tydelig i opplagstallene. For en gjennomglobalisert næring som skipsfarten har det skapt store utfordringer at verden bokstavelig talt stengte ned, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, i en melding.

I januar 2021 lå 204 skip uten arbeid i Norge, viser Rederiforbundets ferske konjunkturrapport. Tallet har aldri vært høyere og overgår dermed oljekrisen for noen år siden. Forrige topp ble nådd i 2017.

Opplagstall de siste årene. Vis mer byoutline Rederiforbundet

Det er i første rekke offshorerederiene, med skip som leverer tjenester til oljenæringen, og passasjertrafikken som er rammet av koronapandemien. Det samme gjelder riggselskapene, som også er medlem av Rederiforbundet.

Ifølge rapporten regner imidlertid rederier i alle segmenter med betydelig bedring i år. Samlet sett regner de med at opplagstallene vil halveres i løpet av 2021, i takt med at verden forhåpentligvis gradvis normaliseres.

– Ekstremt krevende

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det som kommer fram i rapporten. Vi hadde et håp om at 2020 skulle bli bra helt til koronaviruset traff oss. Da ble det veldig vanskelig. Redusert aktivitet gir opplag, permitteringer og oppsigelser, sier Anne Jorunn Møkster, som er toppsjef i familierederiet Simon Møkster Shipping i Stavanger.

Selv har hun 3 av 16 skip i opplag for tiden. Møkster mener koronapandemien var det siste offshorerederiene trengte etter å ha blitt hardt rammet av oljekrisen.

– Det var uvirkelig. Da koronaviruset slo inn, var det få som tenkte det skulle bli så alvorlig. Det er fremdeles ekstremt krevende, sier Møkster, som likevel ser lys i tunnelen, blant annet fordi hun håper Stortingets krisepakke etter hvert også vil gi arbeid til egen bransje.

Anne Jorunn Møkster har ledet familierederiet siden begynnelsen av 2000-tallet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Ingen slagen bransje

Næringsminister Iselin Nybø (V) ser ikke bekmørkt på situasjonen for rederiene.

– 2020 var et veldig vanskelig år for maritim næring, men det gikk heldigvis ikke så ille som fryktet. Det har gått opp og ned før for rederiene, så dette er ingen slagen bransje, sier Nybø, som legger til at 2021 trolig også blir et ganske vanskelig år.

Hun mener offshorerederiene er i en spesielt vanskelig situasjon.

– De hadde så vidt kommet seg etter oljekrisen og hadde ikke et veldig godt utgangspunkt. De er inne i en strukturell endring som ikke bare handler om korona, så det er en dypere og mer langvarig krise, sier Nybø.

– Ser at ting livner til igjen

Lars Peder Solstad er administrerende direktør i Norges største offshorerederi, Solstad Offshore i Skudeneshavn på Karmøy. Han beskriver samme situasjon som kollega Møkster.

– Som de fleste andre innen olje og gass merket vi godt at aktiviteten ramlet ganske da landet stengte brått i mars i fjor. Den effekten sliter vi med ennå. 2020 var et utfordrende år både operasjonelt og markedsmessig, sier Solstad til Aftenbladet/E24.

Nå begynner imidlertid situasjonen å se noe lysere ut.

– Vi begynner å se at ting livner til igjen, men det er et stykke fram til gode, gamle dager. Nå er det mye anbudsaktivitet, så det kan bli brukbart et stykke ned i veien, sier Solstad, som anslår at det fra neste år vil se betraktelig lysere ut.

Inntektsfall

Solstad Offshore har hatt store problemer i kjølvannet av oljekrisen, med mange skip i opplag og svært høy gjeld. I dag knapt 40 av selskapets 125 skip i opplag.

Sammen med eiere, banker og øvrige kreditorer er det nå funnet en løsning for å restrukturere selskapet. Den innebærer at 37 skip skal bort, enten gjennom salg eller skroting.

Lars Peder Solstad har navigert rederiet gjennom røffe farvann de siste årene. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

Rederienes inntekter falt også kraftig i 2020. Verst gikk det ut over selskapene som frakter passasjerer, fordi koronaviruset satte en stopper for en stor del av folks reiser. Disse rederiene mistet nesten 50 prosent av inntektene i fjor.

Offshorerederienes og riggselskapenes inntekter falt med rundt 5 prosent.

De siste årene har flere rederier jobbet for å skaffe seg arbeid i andre markeder enn oljenæringen, først og fremst i forbindelse med utbygging av vindkraft til havs.

Vind i vekst

Ifølge Rederiforbundets rapport har tre av ti norske rederier nå inntekter fra havvind. Totalt er omsetningen 6,3 milliarder kroner, og tallet ventes å øke til 7 milliarder i år.

– Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta lederrollen i utviklingen av flytende havvind. Dette er en energikilde med stort potensial for alle land i verden med bratte sokler og store havdyp, uttaler Harald Solberg.

– Det er særlig offshorerederiene som ser muligheter i havvindmarkedet. I overkant av halvparten av rederiene i dette segmentet har aktivitet innen havvind. Innen fem år vil denne andelen øke til to av tre offshorerederier, sier Solberg.

Også Solstad Offshore er blant rederiene som finner arbeid i vindmarkedet.

– Rundt 10 prosent av inntektene våre kommer derfra nå, og det er voksende. Vind kommer til å bli en enda større del av virksomheten, sier Lars Peder Solstad.

