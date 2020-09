Omstridt fisk er blitt milliardindustri: – De dør av sykdommer eller blir spist opp

I 2019 ble det solgt rognkjeks til oppdrettsnæringen for over 900 millioner kroner. Forskning viser imidlertid høy dødelighet og stor usikkerhet knyttet til fiskens effekt.

Denne karakteristiske blå fisken er blitt stadig mer populær blant norske lakseoppdrettere. Vis mer byoutline Ørjan Deisz

Publisert: Publisert: 12. september 2020 22:40

Det siste tiåret har rensefisk, deriblant rognkjeks, blitt et svært populært våpen mot den kostbare lakselusen i oppdrettsnæringen.

Rensefisk brukes som et alternativ til kjemikalier, varmtvann og mekanisk behandling mot lus.

Etterspørselen etter den karakteristiske blå fisken har sørget for en stadig større produksjon av rognkjeks på land. I 2019 var det totalt 25 selskaper med konsesjon for rognkjeksoppdrett.

– Dør av sykdommer eller blir spist opp

Et tilbakevendende problem for oppdretterne er imidlertid en vanvittig dødelighetsprosent for rognkjeksen.

Ifølge en rapport fra Mattilsynet i februar melder oppdretterne at omtrent halvparten av all oppdrettet rognkjeks som blir satt ut i oppdrettsmerdene, dør. Det mener imidlertid ekspert Trygve T. Poppe er å pynte på sannheten.

– Sannheten er at de aller fleste dør av sykdommer eller blir spist opp av laksen. Det er i hvert fall ingen som kan telle opp antall rognkjeks den dagen laksen skal slaktes, sier Poppe til Aftenposten/E24.

Han er professor emeritus fra NMBU Veterinærhøgskolen og ekspertrådgiver på fiskehelse.

Trygve T. Poppe, professor emeritus fra NMBU Veterinærhøgskolen og ekspertrådgiver på fiskehelse. Arkivfoto. Vis mer byoutline Svein Erik Furulund

– Tar ikke hensyn til dyrevelferd

Til tross for de store problemene med fiskevelferden, har produksjonen vokst i et vanvittig tempo.

– Man tar ikke tar hensyn til rognkjeksens dyrevelferd. Det er jeg kritisk til. Rognkjeks er også husdyr, på lik linje med hest, hund, katt, kyr og gris, og er beskyttet av samme lov om dyrevelferd som tradisjonelle husdyr, sier Poppe.

Lakselus betegnes som bransjens største sykdomsproblem, og myndighetenes lusegrense på 0,5 pr. fisk gjør at bransjen stadig jakter nye metoder for å bli kvitt parasitten.

I 2019 ble det solgt rognkjeks for 804 millioner norske kroner, en økning på 34 prosent fra året før. Volummessig var veksten på 24 prosent, fra 29 millioner fisk til 38 millioner fisk.

– Veksteventyr

Tar vi med de 43 millioner villfangede rognkjeksene, til en verdi av 1,3 millioner kroner, passerte rognkjeksomsetningen 935 millioner kroner i 2019.

– Dette er det største veksteventyret i en enkeltnæring jeg har opplevd, sier én av landets fremste rognkjekseksperter, Erlend Waatevik, til Aftenposten/E24.

Han har lang fartstid i fôrselskapet Skretting, og skulle egentlig gå av med pensjon i 2015. I stedet startet han eget konsulentselskap, EWA Consulting. Waatevik har jobbet med oppdrettsbransjen i 35 år, og har vært involvert i rognkjeksproduksjon siden pionértiden for drøyt ti år siden.

– Nå har vi imidlertid trolig nådd toppen i rognkjeksnæringen. Med tallene jeg har hentet inn for 2020, så ser vi en viss nedgang i produksjonen. Næringen har utviklet seg fort, og det var et kjøpers marked frem til 2017, sier han.

– Enkelte er slurvete

I februar i år kom imidlertid forskere fra Havforskningsinstituttet frem til at det er stor usikkerhet knyttet til effekten av såkalt rensefisk.

– Det er ikke godt dokumentert at disse gjør en innsats som forsvarer bruken, sier Poppe.

Gründer, eier og styreleder Peter Hovgaard i Sogndal-baserte Industriskjell var landets første rognkjeksoppdretter.

Peter Hovgaard, styreleder og eier av rognkjeksprodusenten Industriskjell. Vis mer byoutline Camilla Aadland

Han har drevet med rognkjeksproduksjon siden 2010.

– Jeg er ikke i merdene og ser alle anleggene, men vi hører fra veterinærer og oppdrettere at enkelte er slurvete med fisken, og ikke gjør som de bør, sier han.

Videre understreker Hovgaard at mange klarer seg bra uten like høy dødelighet.

Rognkjekspionér Peter Hovgaards fem tips til lakseoppdrettere: Ha gode hvileplasser for rognkjeksen i merden

Bruk brønnbåt for skånsom utsett

Fôr rognkjeksen annenhver dag

Ha rene nøter, så den ikke spiser mikroorganismer

Unngå at rognkjeksen havner i dødfiskoppsamleren Vis mer vg-expand-down

Grieg Seafood: – Fortsatt en utfordring

Konsernsjef Andreas Kvame i børsnoterte Grieg Seafood erkjenner at dødeligheten hos rognkjeks må jobbes med.

– Vi er veldig bevisst på det og jobber mye med det. Men jeg må innrømme at det fortsatt er en utfordring.

– Har næringen tatt problemstillingen alvorlig nok?

– Med den høye dødeligheten på rognkjeks har vi ikke funnet gode nok systemer. Det må jobbes med, sier han.

Han tror ikke Poppe har rett i at dødeligheten er nær 100 prosent.

