Lerøy får dagmulkter for feil bedøvelse: – Stress og lidelse

Mattilsynet fant risiko for slakting uten korrekt bedøvelse etter tilsyn i fjor. Lerøy har klaget uten hell, men vil nå endre prosedyrer.

REGELBRUDD: Mattilsynet vedtar dagmulkter for å sikre at Lerøy tilpasser seg kravene om riktig bedøvelse av laksen før slakting. Bildet er fra en tidligere anledning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Mattilsynet varsler at Lerøy Auroras slakteri på Skjervøy får en tvangsmulkt tvangsmulktTvangsmulkt er det samme som løpende mulkt, en løpende bot man må betale om man ikke etterkommer en dom eller oppfyller en kontrakt, skriver Store norske leksikon. på 5.000 kroner per dag fra slutten av måneden, for å sikre at selskapet tilpasser seg kravene for korrekt bedøving av laks før slakting.

Avdelingssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet forklarer at bakgrunnen er et tilsyn i november i fjor som viste at de har tatt imot fisk til slakt som har lav snittvekt.

– Utstyret de har for bedøving og avliving, er ikke tilstrekkelig tilpasset fisk med slik lav snittvekt. Det har medført at en andel av fisken ikke har blitt korrekt bedøvet før avliving, sier han til E24.

– Det medfører stress og lidelse for fisken, i strid med regelverket, legger han til.

Les på E24+ Sjømatanalytiker: – Den mest interessante aksjen for tiden

Fikk ikke medhold i klage

I vedtaket E24 har fått innsyn i, skriver Mattilsynet: «Når dere ikke har rutiner som sikrer at dere kun mottar fisk som dere har egnet utstyr for å bedøve og avlive, utgjør det en fare for fiskevelferden».

Lerøy har klaget på vedtaket uten å få medhold, og vedtaket om løpene mulkt får dermed endelig virkning ni måneder etter tilsynet.

Mattilsynet påpeker imidlertid at Lerøy Aurora «i hovedsak» slakter fisk av størrelse som er tilpasset utstyret de har for bedøving og avliving, men at de unntaksvis har hatt behov for å slakte fisk med lav snittvekt.

– Det er da vi ser at utstyret ikke er tilpasset tilstrekkelig og at en andel fisk ikke har blitt bedøvd korrekt. Regelverkskravet er at all fisk skal bedøves korrekt før avliving, og derfor har de fått et pålegg om å rette seg etter det.

Dagmulkter på 5.000 kroner dagen for et konsern med et overskudd på godt over tre milliarder etter skatt i 2022, er ikke all verdens.

– Hvilke andre reaksjoner enn dagmulkt kan de få?

– Hvis de ikke retter seg etter pålegget, kan vi ikke si noe nå om eventuelt andre reaksjoner vil bli aktuelt, sier Andersen.

Daglig leder Kurt-Einar Karlsen i Lerøy Aurora sier de vil rette seg etter vedtaket fra Mattilsynet og endre prosedyrer. Bildet er fra en tidligere anledning.

– Forekommer sjeldent

Daglig leder ved Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen, understreker at Lerøy er svært opptatt av at bedøvelse og avliving skal utføres på best mulig måte. Han mener slakteriet har valgt en type utstyr som er i henhold til krav og som er det beste utstyret for slakting av laks.

– Vi har ikke slaktet fisk uten tilstrekkelig bedøvelsesutstyr, skriver han på e-post til E24.

Han tilføyer at Lerøy kan dokumentere at metoden er human slik forskriften krever. Samtidig opplyser han at vedtaket fra tilsynet medfører «endring av prosedyrer og litt ombygging for bruk av eksisterende utstyr» innen fristen.

Han viser også til at fisk med snittvekt under to kilo sjelden forekommer på slakteriet.

Les også Varsler Salmar om milliongebyr: – Mye lidelse