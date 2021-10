Går av som Cermaq-sjef: - Vil prioritere tiden min annerledes

Etter 15 år i Cermaq forlater Geir Molvik sjefsstolen i verdens fjerde største lakseoppdretter. Han erstattes av skotten Steven Rafferty.

– Jeg ønsker ikke lenger å ha den typen ansvar 24 timer i døgnet som jeg har hatt de siste 40 årene, sier Geir Molvik til E24.

Etter en lang karriere innen lakseoppdrett, de siste fem årene som konsernsjef for Cermaq, har han kunngjort at han går av i mars neste år.

Han blir erstattet av skotten Steven Rafferty, som de siste årene har ledet Cermaqs virksomhet i Chile.

– Jeg har vært privilegert som har fått jobbe med havbruk i alle deler av verden siden 1980-tallet. Nå er et kapittel avsluttet, og jeg vil prioritere tiden min annerledes fremover. Derfor ba jeg styret tidligere i år om å finne en erstatter, sier Molvik.

Averøyingen var oppdrettsdirektør da japanske Mitsubishi overtok det da statskontrollerte selskapet i 2014 med et bud på 8,9 milliarder kroner. I 2016 tok han over sjefsstolen etter Jon Hindar.

Yasuhiro Kawakami, styreleder i Cermaq Group, hyller Molvik for hans bidrag til å utvikle havbruk både i Norge og internasjonalt.

– Vi er veldig fornøyd med jobben han har gjort, og ønsker å takke ham for hans bidrag i utviklingen av Cermaq og de solide resultatene selskapet har levert i hans lederperiode, sier Kawakami.

Dette er Cermaq Verdens fjerde største produsent av oppdrettslaks, med virksomhet i Norge, Chile og Canada.

Etablert i 1995 ved at forretningsdelen i Statens Kornforretning ble skilt ut og omdannet til et statsaksjeselskap.

Gikk inn i laksefôr i 1996, før en satsing på lakseoppdrett fulgte i 2000, og siden en børsnotering i 2005.

Cermaqs forsøk på å kjøpe den peruanske fiskemelprodusenten Copeinca i 2013 utløste et bud på Cermaq fra konkurrenten Mowi (da Marine Harvest). Sagaen endte med at Cermaq skilte ut og solgte sin fiskefôrvirksomhet Ewos til oppkjøpsfondet Altor samme år, og drev videre som en rendyrket lakseoppdretter.

I 2014 godtok majoritetseier Nærings- og fiskeridepartementet et bud på 8,8 milliarder kroner for hele Cermaq fra Mitsubishi Corporation, som siden slukte og avnoterte selskapet. Vis mer

Krevende i Chile og Canada - men nå har det snudd

Cermaq er verdens fjerde største lakseoppdretter, med 3.000 ansatte og virksomhet i Norge, Chile og Canada.

Produksjonen i 2020, som er basert på et avvikende regnskapsår fra april 2019 til april 2020, var på 176.000 tonn såkalt sløyd vekt. Omsetningen ble på 994 millioner dollar, i overkant av 8,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Selskapet oppgir imidlertid ikke tall for lønnsomhet.

– I Norge hadde vi en fin utvikling i fjor, med god lønnsomhet, også relativt til konkurrentene. For Chile og Canada ble det et mer krevende år, da disse leverer til markeder som ble relativt mer preget av pandemien, som USA og Brasil, sier Molvik.

– Det gledelige er at bildet er snudd i 2021, med radikalt bedre priser både for chilensk og canadisk laks, og det slår naturligvis inn i våre regnskaper, sier Molvik.

Selv om Nærings- og fiskeridepartementet solgte sine Cermaq-aksjer for fem år siden, er den norske stat fortsatt på eiersiden gjennom Oljefondet, som er tiende største eier i Mitsibushi Corporation med 1,2 prosent.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er for øvrig største eier på drøye fem prosent.

Steile fronter i Canada

I sin tid som Cermaq-leder har Molvik vært opptatt av internasjonalt samarbeid om tiltak innen klima og miljø i havbruk.

– Målet vårt har vært å etablere havbruk som en del av løsningen på globale bærekraftsutfordringer. Vi produserer sunn og klimavennlig mat og må vise frem at vi utvikler næringen på en måte som også tilfredsstiller samfunnets krav, sier Molvik.

Et sted sted han har møtt varierende forståelse for næringens fortreffelighet er i Canada, der myndighetene rett før nyttår besluttet at oppdrettslisenser rundt Discovery Islands i British Columbia skal utfases fra 30. juni 2022.

Bakgrunnen er hensyn til den lokale urbefolkningen, som er bekymret for negativ påvirkning på villaks i området. Både Cermaq og konkurrenten Mowi har gått rettens vei for å få en vurdering av beslutningen.

Canadas statsminister Justin Trudeau annonserte allerede i 2019 et mål om at all lakseoppdrett i British Columbia skal skje i lukkede merder i løpet av fem år.

– Det er ikke helt klart for oss hva myndighetene egentlig vil. Det de har uttalt er at det skal være en overgang mot ny teknologi, og det skal foreligge en plan for en slik overgang innen 2025. Det er vanskelig å ha bastante meninger om en plan vi ikke kjenner, men vi ønsker selvfølgelig dialog med myndighetene for å diskutere dette temaet, sier Molvik.

Han mener det er skapt en feiloppfatning at lakseoppdrett er uønsket av både myndigheter og urfolk i Canada.

– Cermaq er faktisk ønsket av First Nations som bidragsyter til arbeidsplasser og samfunnsliv i de områdene vi opererer i, da vi har gode relasjoner oss imellom, sier han.

– Er en del av løsningen

Selv om han erkjenner at laksenæringen må gjøre sin del for å redusere klimautfordringene, er han overbevist om at de også er en del av løsningen.

– Oppdrettslaks er det animalske proteinet som har lavest klimaavtrykk, og er samtidig noe av det sunneste du kan spise. Jeg mener vi har et stort, uutnyttet potensiale til å produsere mer enn vi gjør i dag, og samtidig utvikle bedre og mer bærekraftige metoder, sier Molvik.

Han er opptatt av at laksenæringen skal dele kunnskap med annen akvakultur, for å spre virksomheten til land som har behov for både mat og eksportinntekter.

– Jeg sitter i styret til Regal Springs, verdens største oppdretter av tilapia. At vi i laksenæringen er villige til å stille opp og ta med oss metoder og teknologi inn i annen akvakultur, tror jeg er til stor nytte i det globale arbeidet, sier Molvik.