12 koronasmittet om bord i norsk skip lastet med ammoniakk

Det er bedt om at én av mannskapet får legetilsyn. Gasstankskipet «Yara Nauma» skulle videre til norsk havn, men nå må planene endres.

Gasstankskipet «Yara Nauma» er registert i NIS og har for øyeblikket 12 smittede med korona om bord - av et mannskap på 21. Vis mer www.alamy.com

Publisert: Oppdatert: 7. august 2020 13:08 , Publisert: 7. august 2020 12:42

– Vi fikk i går informasjon om at tolv besetningsmedlemmer på skipet har testet positivt for korona, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal hos Yara International.

Yle i Finland meldte om smitten om bord i skipet, som skal ha et mannskap på 21, torsdag.

– De som har testet positivt befinner seg på ett dekk, adskilt fra de andre om bord, sier Nordal.

Skal losse ammoniakk i Finland

Ifølge sporingsdata fra Marine Traffic forlot skipet Sillamäe i Estland mandag, med kurs for Nyhavn i Finland.

Fredag formiddag befinner skipet, som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), seg rett vest for byen.

Seilingsruten til «Yara Nauma» siden mandag 3. august. Vis mer Skjermdump Marine Traffic

Ifølge Nordal er skipet lastet med ammoniakk, hvorav noe skal losses i Nyhavn i ettermiddag.

– Det er igangsatt strenge sikkerhetsrutiner og tiltak i dialog med lokale myndigheter der. Det vil si at myndighetene er godt orientert, og har tillatt det, sier Nordal.

Får legetilsyn i Finland

Mannskapet på skipet er fra Øst-Europa og Filippinene, ifølge Nordal.

– Det er bedt om at én av mannskapet får legetilsyn etter ankomst i Finland, sier hun.

Det 159 meter lange skipet skulle etter planen videre til Porsgrunn for å losse resten av ammoniakken det har om bord etter at det.

– Men med det som skjer nå har vi uttrykt at vi ikke ønsker at det skal fortsette å seile med mannskap som har testet positivt for korona. Det jobber vi med å finne en løsning på. En løsning kan være at mannskapet som er om bord nå blir tatt hånd om på best mulig måte, og at et annet mannskap blir med videre, sier Nordal.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal. Vis mer Yara International

Hun kan foreløpig ikke bekrefte når koronatestene ble gjennomført, eller når resultatet av dem forelå.

Varslet Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er varslet om smitten om bord i skipet, bekrefter kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

– Vi har etablert kontakt med rederiet for å informasjon om situasjonen om bord og hvilke tiltak de har iverksatt, med tanke på sikkerhet for mannskap og fartøy, sier Aarhus.

– Har kontroll på situasjonen

Eieren av skipet er Yara LPG Shiping AS, som er heleid av Yara International ASA gjennom datterselskapet Fertilizer Holdings AS.

– Foreløpig har rederiet bekreftet at de har kontroll på situasjonen med tanke på det som går på sikkerhetsbemanning på fartøyet, og de har orientert oss om de tiltak de har iverksatt. Vi har bedt om å bli løpende orientert dersom situasjonen skulle endre seg, sier Aarhus.

Det tyske selskapet F. Laeisz GmbH, som har driftsansvar for båten, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken nærmere.

159 meter lange Yara Nauma er en gasstanker, bygget i 2016.

