Bakkafrost med bratt fall i driftsresultatet, ser økt slakt i 2021

Den færøyske lakseoppdretteren Bakkafrost har nesten halvert driften i andre kvartal, men opprettholder slaktemål for året. Neste år regner selskapet med å økte slaktevolumet betydelig.

Vis mer Bakkafrost

Publisert: Oppdatert: 25. august 2020 07:08 , Publisert: 25. august 2020 06:10

Bakkafrost rapporterer et operasjonelt driftsresultat på 182 millioner danske kroner i andre kvartal sammenlignet med 339 millioner danske kroner på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet et fall til 206 millioner danske kroner, ifølge estimater fra Infront.

– Fremover venter vi at Covid-19-pandemien fortsetter i noe tid, utfordrer det globale laksemarkedet og gjør det vanskelig å forutsi utsiktene. Vi mener likevel at de langsiktige utsiktene fremdeles er gode, ettersom de fundamentale faktorene i proteinmarkedet ikke har endret seg, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen i en melding.

Usikkerheten rundt pandemien har fører til at selskapet nå har bestemt seg for ikke å betale ut utbytte for 2019.

Bakkafrost presiserer imidlertid at driften på Færøyene ikke er hemmet av pandemien, og at påvirkningen på driften i Skottland bare er mild.

Totalt endte resultatet på 472 millioner danske kroner, opp fra 189 millioner i samme periode i fjor. Resultatet trekkes opp av verdijustering på 427 millioner danske kroner på biomassen (fiskene i merdene), knyttet til høyere laksepriser fremover sammenlignet med slutten av forrige kvartal.

Hever slaktevolum for neste år

I løpet av andre kvartal slaktet Bakkafrost 12.941 tonn på Færøyene og 7.937 på Skottland, på linje med en oppdatering fra juli.

For hele 2020 venter Bakkafrost å slakte 50.000 tonn på Færøyene og 39.000 i Skottland, i tråd med tidligere guiding.

Året etter venter selskapet å øke volumet til 62.500 på Færøyene og 44.000 på Skottland.

I andre halvår forventes det en global tilbudsvekst på fire prosent i markedet, mens det neste år anslås to prosent vekst.

Bakkafrost har en markedsverdi på rundt 32 milliarder kroner og kniver med Lerøy om plassen som børsens tredje største oppdrettsselskap, etter Mowi og Salmar.

Les på E24+ Les også: (+) Mens andre må kutte i produksjonen, slipper Firda Seafood unna: – Undergraver systemet, mener SV-politiker