Mener Vedum ikke bør endre lakseskatt: – Kan føre til hull i systemet

Fredag skal oppdrettsbransjen diskutere grunnrenteskatt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Frøya-ordføreren håper på endringer, men OsloMet-professor Mads Greaker frykter det kan åpne smutthull.

E24 besøkte denne uken Salmars foredlingsanlegg InnovaMar på Frøya, hvor mange har fått permitteringsvarsler. Fredag møter oppdrettsbransjen finansministeren og fiskeriministeren for å diskutere utslagene av regjeringens forslag om en ny grunnrenteskatt på havbruk.

– Dette er det eneste folk snakker om, sier Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) til E24.

Hun viser til mandagens beskjed om at 851 ansatte i Salmar har fått permitteringsvarsler, hvorav 748 var knyttet til Salmars bearbeidingsvirksomhet InnovaMar på Frøya.

Salmar skyldte på regjeringens forslag om grunnrenteskatt på oppdrett, men erkjente at en mindre andel av varslene skyldes normale sesongsvingninger. Også Lerøy har sendt permitteringsvarsler.

– Alle er bekymret for konsekvensene, sier Strømskag.

Hun håper at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil varsle endringer når de møter oppdrettsbransjen til et innspillsmøte fredag.

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H).

– Bør gjøre noe

Oppdrettsselskapene har særlig vært kritiske til på at de må betale skatt ut fra en normpris som er basert på markedsprisene på laks, og ikke de faktiske prisene de oppnår i langsiktige avtaler. Disse kan være lavere.

Dette gjør at foredlingsbedrifter nå ikke får sikret seg nødvendige kontrakter og må permittere, hevder bransjen. Strømskag mener Vedum må snu.

– Han bør gjøre noe med normprisen, og si at dette systemet ikke blir noe av. Og så bør han si at regjeringen skal bruke 2023 på finne en god innretning og løsning på dette, slik skatten først trer i kraft i 2024, sier Strømskag.

Hun har håp om at permitteringene kan bli avblåst hvis regjeringen gjør de nødvendige endringene.

– Da tenker jeg jo at næringen og aktørene kommer i en posisjon hvor de tør å inngå fastpriskontrakter igjen, sånn at man får langvarige kontrakter innen foredling, sier Strømskag.

Les også 748 Salmar-ansatte på Frøya kastet ut i uvisse: – Vi er mange som er redde

Ber Vedum stå fast

Grunnrenteskatten har støtte blant en del økonomer, og ble foreslått av et tidligere regjeringsoppnevnt utvalg. Et flertall på seks av medlemmene i Havbruksutvalget foreslo i 2019 en grunnrenteskatt på oppdrett. Et mindretall på tre var uenige.

Havbruksutvalgets leder Karen Helene Ulltveit-Moe kalte det «en gledens dag» da regjeringen la frem sitt forslag i september, og har vært en varm forsvarer av grunnrenteskatt på havbruk.

Økonomiprofessor Mads Greaker ved Handelshøgskolen OsloMet.

Økonomiprofessor Mads Greaker ved Handelshøgskolen OsloMet mener at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke bør gi etter for bransjens krav.

– Vedum må signalisere at han står på at det skal innføres en grunnrentebeskatning og at man må ha en form for normpris, sier Greaker til E24.

– Næringen ønsker å betale skatt ut fra faktisk pris, men da vil de kunne selge til et annet ledd i selskapet og flytte beskatningen dit hvor den er lavest, sier han.

Hvis et selskap har både produksjon og bearbeiding innenfor konsernet, kan det potensielt selge fisken videre til neste ledd hvor skatten er lavere, påpeker han. Selv om det er mye usikkerhet i bransjen nå, tror han den vil innrette seg etter det nye regimet etter hvert.

– Bransjen må bare gå inn på nye typer kontrakter, med en eller form for risikodeling mellom bearbeiderne og oppdretterne, sier Greaker.

Les også Oppdrettsselskaper kommer ikke til Vedum: Sender bransjeorganisasjoner i stedet

Frykter smutthull

– Hvis regjeringen skulle gå med på å endre forslaget slik at selskapene ikke lenger skal skatte av normpris, hva kan det få å si?

– Det kan jo føre til at det blir et hull i systemet, og at selskapene unnslipper deler av skatten. De kan jo ikke gi bort laksen, og det vil nok bli en viss kontroll, men da vil det finnes et smutthull i skatten, sier Greaker.

– Det er jo naturlig at hvis man står overfor en usikkerhet i et skattesystem og ikke vet hvordan det vil bli, da vil man jo utsette kontrakter og investeringer inntil man vet mer. Men når dette er endelig fastlagt regner jeg med at bransjen tilpasser seg, legger han til.

Les også Vedum ber oppdrettsselskapene snu: – Dumt og overraskende at de ikke ønsker møtet

De store kommer ikke

Opprinnelig inviterte Vedum og Skjæran Norges fem største oppdrettsselskaper. Men torsdag ble det kjent at selskapene ikke kommer, men sender bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

Årsaken er at regjeringens skattegrep rammer flere enn bare disse fem selskapene, og at bransjeorganisasjonene representerer hele bredden, sa Sjømat Norge og Sjømatbedriftene til E24 torsdag.

– Jeg synes det er dumt og overraskende at selskapene ikke ønsker møtet og heller sender noen som gjør lobbyjobben for dem, sa Vedum til NTB.

Finansministeren understreket at det kommer en grunnrenteskatt, selv om de store oppdrettsselskapene ikke ønsker det.

– Men det er viktig at det er en forståelse for at man beskattes på riktig inntektsgrunnlag, og noe av formålet med møtet i morgen var å oppklare misforståelser som har vært den siste uken, sa Vedum torsdag.

I NRK Debatten torsdag kveld forklarte Salmars styreleder Gustav Witzøe at han heller ville at bransjeorganisasjonene skulle møte Vedum.

– Den politiske ledelsen her i Oslo forsøker å splitte næringen, sa Witzøe til NRK.

Les også Salmar-styreleder: – Et svik mot en hel næring

– Jeg er spent

Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene skal møte Vedum og Skjæran fredag.

– Jeg er spent på møtet, sa Eriksson til E24 torsdag.

– Hvis det er sånn at staten mener at havbruksnæringen må bidra med mer i gode tider, de anslår 3,65 milliarder, så har vi fra næringen og medlemsbedriftene sagt at vi ønsker å sette oss ned i et partssamarbeid og diskutere for å finne gode løsninger for å bidra med de 3,65 milliardene, sier han.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark skal også møte Vedum fredag. Han vil helst ha en utsettelse av hele skatten fra 2023 til 2024, for å få en bedre prosess.

– Man må ta dette i riktig rekkefølge, sa Ystmark til E24 torsdag.

Les også Ulltveit-Moe om lakseskatt: – En gledens dag for det norske samfunnet

– Makkverk

Totalt har over 1.000 ansatte i oppdrettsnæringen fått permitteringsvarsler de siste ukene, inkludert 339 i Lerøy, 851 i Salmar og 40 i Sinkaberg Hansen.

Da Salmars permitteringsvarsler ble kjent mandag, takket tillitsvalgte Hans Stølan i Innovamar på Frøya regjeringen for årets julegave, og uttrykte frustrasjon over regjeringen.

– Her har de levert et makkverk av et venstrehåndsarbeid som truer tusenvis av arbeidsplasser i distriktskommuner, sa Stølan til E24.

E24 har også besøkt Frøya, hvor ansatte i Salmars bearbeidingsvirksomhet Innovamar uttrykte bekymring.

Ordføreren forstår frustrasjonen, og avviser at de ansatte lar seg bruke i kampen mot skatten.

– Folk her vil gjerne ha seg frabedt å bli anklaget for å være nikkedukker for lakselobbyen. Dette har med folks hverdag å gjøre, sier Strømskag.