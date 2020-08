Mowi-sjefen om historisk kronesvekkelse: – Vi fikk ikke være med på reisen

Mens de fleste norske oppdretterne kunne trøste seg med drahjelp fra svakere krone gjennom coronapandemien, var det motsatt for Mowi. Selskapet har likevel ikke planer om å skifte valuta.

VOLATIL HØST: Mowi-sjef Ivan Vindheim tror høsten blir volatil med stort prispress, men venter bedring neste år. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix, AFP ERIC PIERMONT

Publisert: Publisert: 26. august 2020 22:19

Mowi rapporterer om milliardskrell i andre kvartal, mye grunnet lavere etterspørsel og prisfall knyttet til pandemien.

Mens coronakrisen er utfordrende for hele norske oppdrettsbransjen, skiller Mowi seg ut ved å måle sine resultater i euro i stedet for norske kroner. De får inntekter i euro, som veksles inn for å dekke norske utgifter.

– Vi snakker sjelden om kroneeffekten, men i andre kvartal var det så ekstremt og spesielt at vi måtte adressere det, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24.

– Vi fikk ikke den drahjelpen som de andre norske oppdretterne fikk. Som euro-selskap fikk vi ikke være med på den reisen, tilføyer han.

Vindheim understreker at resultatene for Mowi Norge må justeres for valutaeffekten hvis man skal sammenligne med andre norske oppdrettere. Det er komplisert å måle nøyaktig hvor stor effekten er, men han mener det dreier seg om noen kroner per kilo i operasjonelt driftsresultat.

– Dette er noe vi aldri har sett før, vi var ikke engang i nærheten under finanskrisen, sier han.

Rekordsvak krone

Kronen svekket seg til nye rekorder da coronakrisen var på sitt verste i mars. En euro kostet over 13 kroner for første gang i historien og dollaren lå på over 12 kroner.

Selv om kronekursen har kommet seg en del til 10,56 mot euro og 8,93 mot dollar, er det fortsatt historisk svake nivåer.

– Når valutamarkedet er stabilt, spiller det ikke noen rolle om Mowi Norge har euro eller kroner som funksjonell valuta, sier Vindheim.

Mowi er dermed fast bestemt på å beholde euroen.

– Ved å være et euro-selskap gir det oss mye rimeligere finansiering. Normalt spiller valutaen ikke så stor rolle for oss, men i andre kvartal gjorde den definitivt det, sier Vindheim.

Les på E24+ Den upålitelige kronen går inn i en tøff høst

Venter prispress utover høsten

Coronakrisen har i sommer presset lakseprisene ned til de laveste nivåene på mange år.

– Det har vært et krevende år så langt, og det er mye som tyder på at høsten blir mer volatil enn vanlig, men det skal vi klare, sier Mowi-sjefen.

Han sikter her til at høsten ofte gir en sesongmessig prisnedgang som følge av høyt slaktevolum, kombinert med at etterspørselen har falt i forbindelse med coronakrisen.

Horeca (restauranter, hotell og catering), som er viktige for laksekonsumet, er fortsatt ikke helt tilbake. Selv om en del av laksesalget er vridd over i dagligvarebutikkene, anslår Mowi et totalt fall på rundt ti prosent i etterspørselen.

John Fredriksen er hovedeier i Mowi med en andel på 13 prosent av aksjene. Vis mer Ole Berg Rusten / NTB scanpix

Bedring neste år

– Neste år ser tilbudsøkningen ut til å være begrenset, og med en bedre Covid-19-situasjon tror vi på en god forbedring i resultatene i 2021, sier Vindheim.

Kontali Analyse spår at det globale laksetilbudet viser en vekst på fire prosent i år, men faller til én prosent i 2021.

Mowi har redusert forventningen til egen slakt i år med 8.000 tonn til 442.000 tonn, som følge av biologiske problemer (lus og sykdommer) i Skottland.

– Hvordan er den biologiske situasjonen for den norske oppdrettsvirksomheten deres nå?

– Så langt har den vært rimelig god, men nå går vi inn i en avgjørende del av året, så det er for tidlig å sprette champagnen ennå, men den er rimelig god.

Les også Mowi med milliardfall i andre kvartal, dropper utbytte

Har hatt få corona-tilfeller

Mowi, som har 15.000 ansatte på verdensbasis, har hatt få tilfeller av corona, og ingen på de norske anleggene. Omfattende smitteverntiltak er satt i verk, og ingen av de ansatte har alvorlige men etter sykdommen.

– Bank i bordet, vi har kommet godt ut av det så langt, sier han.

Hvor mye dette har kostet, vil sjefen ikke ut med.

Mowi-aksjen falt onsdag over seks prosent til 173 kroner. Så langt i år er aksjen ned over 20 prosent til en total markedsverdi på 91 milliarder kroner. John Fredriksen er hovedeier i Mowi med en andel på 13 prosent av aksjene.

Les på E24+ Ingen grunn til å bite på Bakkafrost-kroken ennå