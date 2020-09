Alarmen i banken gikk da vår journalist bestilte 10 tonn laksefilet av «Kjell»

Banken sperrer konto etter mistenkelig faktura som knyttes til omfattende fiskerisvindel. Nå kan saken ende hos Økokrim.

Danske Bank. Vis mer byoutline Annika Byrde

Publisert: Oppdatert: 15. september 2020 12:22 , Publisert: 15. september 2020 11:01

Søndag skrev Aftenposten/E24 om hvordan svindlere lurer til seg millioner av kroner fra utenlandske fiskeimportører.

Svindlerne oppretter nettsider som ser ut som de hører til norske bedrifter som selger sjømat. Navn og telefonnummer er norske, men fiktive.

Slik klarte folk som utgir seg for å jobbe i Espevær Laks å svindle Clement Insor-Brown fra Ghana for rundt 100.000 kroner i januar. Han importerer fisk med selskapet Ombro Ghana Ltd.

Clement Insor-Brown fra Ghana ble svindlet. Vis mer byoutline Nicholas S. Adatsi

Sperret på dagen

For å finne ut om svindlerne fortsatt er aktive, bestilte Aftenposten/E24s journalist ti tonn frosne laksefileter av personene som lurte Insor-Brown. Journalisten oppga eget navn og adresse.

På fakturaen som kom i retur, på e-post, gikk det frem at betalingen skulle gå til en norsk konto i Danske Bank.

Bare timer etter at Aftenposten/E24 konfronterte banken med opplysningene, ble kontoen sperret.

– Saken er også tatt videre til den delen av teamet vårt som har løpende dialog med Økokrim, sier Andreas Nordbø til Aftenposten/E24.

Han leder svindelavdelingen i Danske Bank Norge.

Banken kan ikke dele opplysninger om kunden.

De anser kontoen som mistenkelig fordi organisasjonsnummeret og kontonummeret som står på fakturaen ikke stemmer overens.

– Dersom vi ser noe mistenkelig, lager vi en rapport på det. Så kan vi eventuelt ta det videre med Økokrim, sier Nordbø.

Danske Bank ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om håndteringen av saken.

Aftenposten/E24 fikk denne fakturaen. Vis mer byoutline Skjermdump

– Unge blir brukt

Han sier at banken av og til fatter mistanke eller blir varslet om mistenkelige overføringer eller kontoer som blir brukt til svindel.

– De trenger ikke være direkte misbrukt i svindel. Vi ser at stadig flere, gjerne unge, blir brukt som «muldyr» for svindlerne. De låner bort kontoen sin for lagring av pengene, sier Nordbø.

– Om vi får en slik beskjed tar vi affære. Da sperrer vi kontoen for debit og kredit. Vi kan også markere kontoen, slik at andre banker får beskjed om at de må være forsiktige.

Snakker gebrokkent engelsk

Aftenposten/E24 har vært i dialog med svindlerne både på e-post og telefon.

Personen som hevder å representere Espevær Laks, kaller seg Kjell Breivikås. Han besvarer e-postene på norsk, med innslag av engelske ord og et språk som bærer preg av automatiske oversettelser.

I telefonsamtalen går det i engelsk.

– Laksen er fra Norge, filetene er fra oppdrettslaks, sier han på gebrokkent engelsk.

Han legger ut om ulike typer trimmet laksefilet.

– Er det dette du er ute etter, spør han.

Han oppgir videre å kunne norsk, men legger på røret så fort vi legger om språket.

Vi har også kontaktet dem flere ganger for å få kommentarer til anklagene om svindel. Dette er ikke besvart.

Pågrepet for hvitvasking

En rekke personer i Norge, deriblant to i Vest politidistrikt, er alt pågrepet og siktet for hvitvasking.

De to i Vest er utlendinger, ifølge politiet.

Marthe Gaugstad Birkeland. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Norsk politi har fått inn over 40 anmeldelser knyttet til denne typen svindel helt fra 2014 og inntil nylig. Det samlede beløpet i sakene er på rundt 3,8 millioner kroner.

Politiet har også varslet Kripos og Økokrim om fiskesvindelen.

– Vi følger tekniske data-, telefoni- og pengespor. Det varierer fra land til land hvor mye informasjon vi får hentet ut fra operatørene de bruker, sa Marthe Gaugstad Birkeland til Aftenposten/E24.

Hun er leder for økonomiavdelingen ved Vest politidistrikt.

Her kan du lese mer om Svindel Danske Bank Bank Politiet